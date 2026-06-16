Ιωάννινα: Φωτιά σταμάτησε την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό – Σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων

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Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για να σβήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14.00 και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς οι καπνοί και η εγγύτητα των φλογών στο οδόστρωμα δυσχέραιναν τη διέλευση των οχημάτων.

Η αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κίνηση των οχημάτων προς τα Ιωάννινα εκτρέπεται μέσω του κόμβου Τύριας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση.