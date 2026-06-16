Κρήτη: Ελεύθερος με όρους ο 45χρονος παππούς του βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος παππούς του βρέφους 15 μηνών, το οποίο κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής (13/06) στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο 45χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση ανηλίκου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες το παιδί κατέληξε, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (16/06) στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθεί.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, κατά την απολογία του ο 45χρονος Ρομά υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή που το παιδί παρουσίασε πρόβλημα υγείας, το μετέφερε σε παιδίατρο, όμως, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε.

«Είναι συντετριμμένος»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου παππού του βρέφους, Νίκος Στειακάκης, σχολιάζοντας την υπόθεση και τα περιοριστικά μέτρα που του επιβλήθηκαν, ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι συντετριμμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. Υποστήριξε ότι ο 45χρονος από την πρώτη στιγμή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για την αντιμετώπιση της κατάστασης του παιδιού, μεταφέροντάς το αρχικά σε παιδίατρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όταν η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση.

Παράλληλα, ο δικηγόρος σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος είναι βαθιά συντετριμμένος και ψυχολογικά επιβαρυμένος, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να παραστεί στην κηδεία του εγγονού του.

Τόνισε, επίσης, ότι, κατά την άποψή του, δεν θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον 45χρονο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ενήργησε με βάση τις δυνατότητες που είχε τη δεδομένη στιγμή.

Συνεχίζεται η έρευνα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, το βρέφος παρουσίαζε συμπτώματα αδιαθεσίας κατά το προηγούμενο 24ωρο, με εμετούς και επιβαρυμένη κλινική εικόνα. Μάλιστα, είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος φέρεται να είχε συστήσει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ταχύτατα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς, χωρίς να τα καταφέρουν.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Ο 45χρονος, φέρεται να είχε αναλάβει τη φροντίδα του βρέφους όσο οι γονείς του εργάζονταν στη Σαντορίνη. Την ίδια ώρα, στον καταυλισμό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου διέμενε η οικογένεια, συγγενείς και κάτοικοι εκφράζουν τη στήριξή τους στον 45χρονο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παραμέλησης. Όπως υποστηρίζουν, φρόντιζε καθημερινά τα εγγόνια του, ανάμεσά τους και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, από τα οποία οι Αρχές προσδοκούν να προκύψουν απαντήσεις για την αίτια θανάτου του βρέφους και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.