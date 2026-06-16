Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Τήνος και Αλόννησος λόγω λειψυδρίας

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Αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα υδροδότησης βρίσκονται η Αλόννησος και η Τήνος, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ενεργοποίηση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχονται τα υδατικά αποθέματα των δύο νησιών, καθώς η μειωμένη βροχόπτωση και η αυξημένη κατανάλωση δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια νερού.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι, όπου ήδη εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης.