Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Τήνος και Αλόννησος λόγω λειψυδρίας

Η Αλόννησος και η Τήνος κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης και λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών. Η απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, εξαιτίας της μειωμένης βροχόπτωσης και της αυξημένης κατανάλωσης που πιέζουν τα υδατικά αποθέματα. Παράλληλα, παρατείνεται για τρεις ακόμη μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας και στο Μεγανήσι.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Τήνος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλόννησος και η Τήνος κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.
  • Η απόφαση κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχονται τα υδατικά αποθέματα των δύο νησιών, λόγω μειωμένης βροχόπτωσης και αυξημένης κατανάλωσης.
  • Παράλληλα, παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα υδροδότησης βρίσκονται η Αλόννησος και η Τήνος, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Λειψυδρία στην Κάρπαθο – Κήρυξη έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ενεργοποίηση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχονται τα υδατικά αποθέματα των δύο νησιών, καθώς η μειωμένη βροχόπτωση και η αυξημένη κατανάλωση δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια νερού.

Λέρος: Παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι, όπου ήδη εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ