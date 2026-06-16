Αταμάν: Το «αντίο» από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – «Νιώθω υπερηφάνεια που συνέβαλα στη φιλία μεταξύ τουρκικού και ελληνικού λαού»

Με μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποχαιρέτησε την Ελλάδα ο μέχρι πρότινος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν ενώ ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας αλλά και τον ελληνικό λαό για την υποστήριξη που του έδειξαν αυτά τα τρία χρόνια.

Όπως έγραψε, «κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.

Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».