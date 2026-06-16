Μαρινάκης: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους – Τι είπε για τις τιμές και τους ελέγχους

«Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 25 ετών.» είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «τον φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει, δηλαδή, από 29%, που τον πήραμε το 2019 για έναν νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ και, αντίστοιχα, μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια και για έναν νέο μέχρι 30 ετών, από το 29% που το είχαμε παραλάβει και το είχαμε πάει στο 22% μέχρι πέρυσι, το πήγαμε στο 9%. Και αντίστοιχα οι πάνω από 30, αναλόγως, στο 20%, 18% και 16%…».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα υπάρξει κυβερνητική μέριμνα εποπτείας, επαναφοράς της αγοράς στην κατάσταση προ του πολέμου, με δεδομένο ότι την Παρασκευή αναμένεται να έχουμε και την υπογραφή συμφωνίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Βεβαίως. Να υπογραφεί με το καλό, να ολοκληρωθούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί. Θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο για τις ΗΠΑ και το Ιράν, συνολικά για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Ήδη, βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, είμαστε ακριβώς από πάνω, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί; Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες που τις προκάλεσαν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εδώ έρχεται ο ρόλος – θα σας πω – εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Πόσος κόσμος που μας βλέπει τώρα, που περνάει δύσκολα όταν πηγαίνει σούπερ μάρκετ, δοκιμάζεται και για αυτό και πρέπει να ανεβάσουμε κι άλλο τα εισοδήματα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με φοροελαφρύνσεις και με ελέγχους αντίστοιχα στην αγορά. Πόσος κόσμος ξέρει ότι μέχρι το 2020, ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωνε ένα Κράτος που δεν είχε μία διαδικασία, επιτροπή, έναν μηχανισμό, μια Αρχή ελέγχου της αγοράς. Στα σούπερ μάρκετ, η ΔΙΜΕΑ, η περιβόητη. Η ΔΙΜΕΑ που ακούτε από εμάς δεν προϋπήρχε ημών οργανωμένη, στελεχωμένη. Δεν προϋπήρχε. Δημιουργήθηκε από εμάς».

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