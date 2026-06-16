Φίλης στον Realfm 97,8: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν δεν επιλύει τα ακανθώδη ζητήματα – Γιατί είναι σε δύσκολη θέση ο Νετανιάχου

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος, Κωνσταντίνος Φίλης.

Ερωτηθείς εάν είναι αισιόδοξος ότι την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές ΗΠΑ-Ιράν και θα έχουμε το τέλος του πολέμου ή το Ισραήλ θα καταφέρει να ναρκοθετήσει τη συμφωνία, εκτίμησε: «Στον κόσμο που ζούμε, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε.

Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι οριστική, που δεν είναι μία συμφωνία η οποία επιλύει τα ακανθώδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη, βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και μεταθέτουν χρονικά τη διευθέτηση των ακανθωδών ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι σε αυτό το θέμα κοινό τόπο».

«Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ άφησαν μόνο τον Τραμπ»

Κατά δεύτερο, τόνισε ο κ. Φίλης η «διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Πρόεδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του, εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχειρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια αψιμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου».

«Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του, μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε στην πορεία των εβδομάδων, ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι περιφερειακοί σύμμαχοί του – και αναφέρομαι στις χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, κλπ, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του, μαζί με τον Νετανιάχου, ξεκίνησε τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν, μόνος του, χωρίς τον Νετανιάχου φαίνεται ότι θα τον τελειώσει» συμπλήρωσε ο γνωστός διεθνολόγος.

«Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα»

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση για μία σειρά από λόγους. «Πρώτον, έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το Στενό του Ορμούζ και να κρατήσουμε κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες που υποτίθεται ότι είχαν και την Αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται».

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν – αυτό είναι αδιαμφισβήτητο καθώς είναι ο μακροβιότερος Πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους και μετά- έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία, ενώ αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά» κατέληξε ο κ. Φίλης.