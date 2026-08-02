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Τραμπ: «Πάγωσε» τα σχέδια νέου πλήγματος στο Ιράν, αλλά κρατά ανοιχτή την απειλή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αναστολή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση «στρατιωτικού τρόρου και ισχύος» σε κλίμακα που «ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
  • Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση ανεστάλη ύστερα από εκκλήσεις του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μετά τις 05:00 ώρα Ελλάδας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης αλλά και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση «στρατιωτικού τρόμου και ισχύος» σε κλίμακα που, όπως ανέφερε, «ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όπως πρόσθεσε, η σχεδιαζόμενη επιχείρηση ανεστάλη ύστερα από εκκλήσεις του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Στη βάση αυτού του αιτήματος, δέχτηκα […] για το καλό του κόσμου […] να ακυρώσω την επίθεση, με προϋπόθεση να συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Το Ισραήλ ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το δημοσίευμα του Axios για τηλεφωνική επικοινωνία του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ο Σαουδάραβας ηγέτης φέρεται να ζήτησε αυτοσυγκράτηση και να κάλεσε την Ουάσινγκτον να αποφύγει νέα στρατιωτική κλιμάκωση έναντι του Ιράν.

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