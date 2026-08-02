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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (2/8) – Πού θα δείτε το φιλικό αγώνα ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλικό ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγώνες από την Πρέμιερσιπ Σκωτίας, όπως το Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ, καθώς και το Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς από τη Λίγκα Προφεσιονάλ.
  • Οι λάτρεις των σπορ θα απολαύσουν επίσης μεταδόσεις από το WRC Φινλανδία, το ATP Masters 1000 Μόντρεαλ, το WTA 250 Μέμφις και το WNBA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το φιλικό ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:30: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS19

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS20

15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν (Φιλικός Αγώνας)

16:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

18:30: COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)

20:30: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

21:30: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

21:30: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

23:00: Action 24 | Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)

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