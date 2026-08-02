Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (2/8) – Πού θα δείτε το φιλικό αγώνα ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν

Το φιλικό ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:30: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS19
15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν (Φιλικός Αγώνας)
16:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
18:30: COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
20:30: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
21:30: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
21:30: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
23:00: Action 24 | Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)