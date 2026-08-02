Σοκ στη Φλόριντα: 77χρονη ταχυδρόμος κατηγορείται ότι συγκέντρωνε πάνω από 100 γάτες και σκύλους σε σπίτι με άθλιες συνθήκες

Μια σοβαρή υπόθεση παραμέλησης ζώων αποκαλύφθηκε στη Φλόριντα, όπου οι Αρχές εντόπισαν περισσότερα από 100 ζώα να ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μέσα στο σπίτι μιας 77χρονης ταχυδρόμου.

Η Γκέιλ Τζουστίνο συνελήφθη στις 20 Ιουλίου στο Στιούαρτ, περίπου 40 μίλια νότια του Γουέστ Παλμ Μπιτς, μετά από έρευνα στο σπίτι της που πραγματοποιήθηκε με ένταλμα. Η επέμβαση έγινε έπειτα από καταγγελίες ότι η γυναίκα φέρεται να συγκέντρωνε γάτες κατά τη διάρκεια της εργασίας της ως ταχυδρόμος.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, αστυνομικοί, πυροσβέστες και υπάλληλοι υπηρεσιών προστασίας ζώων χρειάστηκε να φορέσουν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για να εισέλθουν στο σπίτι. Όπως ανέφεραν, στο εσωτερικό επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έντονη δυσοσμία και συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ως ακραία περίπτωση συσσώρευσης ζώων.

Δεκάδες ζώα σε συνθήκες παραμέλησης

Στο σπίτι βρέθηκαν περίπου 70 γάτες και δεκάδες σκύλοι, πολλά από τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση υγείας. Διασώστες ανέφεραν ότι ορισμένες γάτες έδειχναν ιδιαίτερα φοβισμένες και τραυματισμένες ψυχολογικά, καθώς παρέμεναν κλεισμένες σε κλουβιά και σε ακατάλληλες συνθήκες.

Ο σερίφης Τζον Μπούντενσικ δήλωσε ότι οι Αρχές δεν επιθυμούσαν τη σύλληψη μιας ηλικιωμένης γυναίκας, ωστόσο τόνισε πως η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια. Όπως ανέφερε, εκτιμάται ότι η ίδια πίστευε πως βοηθούσε τα ζώα, όμως ο τρόπος με τον οποίο το έκανε είχε οδηγήσει σε σοβαρή παραμέληση.

Η 77χρονη κατηγορείται για κακοποίηση ζώων και για παράνομο περιορισμό τους χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης. Αν και αρχικά υπήρχε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει δεκάδες επιπλέον κατηγορίες, τελικά της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων.

Η υπόθεση δεν ήταν άγνωστη στις Αρχές, καθώς από το 2014 το συγκεκριμένο σπίτι είχε δεχθεί περίπου 65 παραβάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Μετά την επιχείρηση διάσωσης, τα ζώα μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Μέχρι τις 29 Ιουλίου, η Humane Society of Treasure Coast είχε παραλάβει 108 ζώα από το σπίτι, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες είχαν ήδη αρχίσει να αναζητούν τα χαμένα κατοικίδιά τους.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές επανένωσης, με ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους μαζί με τα ζώα τους μετά από μήνες αναζήτησης. Μια κάτοικος, η Λιν Νγκουέν, η οποία αναζητούσε τη γάτα της επί επτά μήνες, δήλωσε πως η επιστροφή του κατοικιδίου της έμοιαζε με «θαύμα».