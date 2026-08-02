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Stan: Το μήνυμα ζωής που μοιράστηκε ανήμερα των γενεθλίων του

Ο Στράτος Αντιπαριώτης (Stan) επέλεξε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα στους θαυμαστές του ανήμερα των γενεθλίων του, μοιραζόμενος σκέψεις για τον χρόνο, την ευτυχία και την αξία των ουσιαστικών στιγμών στη ζωή. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε το κοινό, τονίζοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και σημασία έχει το πόσο αληθινά ζει κανείς τις εμπειρίες του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στράτος Αντιπαριώτης (Stan) επέλεξε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα στους θαυμαστές του ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας σκέψεις για τον χρόνο και την ευτυχία.
  • Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Stan σημείωσε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και πως σημασία έχει το πόσο ουσιαστικά ζει κανείς τις εμπειρίες του.
  • Στην ανάρτησή του, ο τραγουδιστής τόνισε πως «όλα στη ζωή αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πρέπει να εκτιμάμε κάθε τι καλό που έχουμε σήμερα» και ότι η ζωή είναι «όχι πόσα χρόνια περάσαμε, αλλά πόσο αληθινά τα ζήσαμε».

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Ένα διαφορετικό μήνυμα θέλησε να στείλει στους θαυμαστές του ο Στράτος Αντιπαριώτης, ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο δημοφιλής ποπ τραγουδιστής, αντί για μια τυπική ευχαριστήρια ανάρτηση, μοιράστηκε σκέψεις για τον χρόνο, την ευτυχία και την αξία των στιγμών που έχουν πραγματικό νόημα στη ζωή.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Stan ευχαρίστησε το κοινό για τις ευχές και την αγάπη του, σημειώνοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και πως σημασία έχει το πόσο ουσιαστικά ζει κανείς τις εμπειρίες του.

«Λένε πως όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις τι έχει πραγματικά αξία. Πως χρειάζεσαι όλο και λιγότερα για να είσαι ευτυχισμένος. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πως όλα στη ζωή αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πρέπει να εκτιμάμε κάθε τι καλό που έχουμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Και πρόσθεσε: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Τα χρόνια μεγαλώνουν το σώμα, αλλά η ψυχή κρατάει μέσα της όσα αγάπησε, όσα έζησε και όσα ακόμα ονειρεύεται. Και ίσως τελικά αυτό να είναι η ζωή: όχι πόσα χρόνια περάσαμε, αλλά πόσο αληθινά τα ζήσαμε. Σας ευχαριστώ για τις ευχές, την αγάπη και την παρουσία σας».

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