Μπάγια Αντωνοπούλου: Υποδέχτηκε τον Αύγουστο αγκαλιά με τον γιο της – Το τρυφερό βίντεο

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Ο Ιούλιος του 2026 θα μείνει για πάντα χαραγμένος στη καρδιά της Μπάγιας Αντωνοπούλου, καθώς στις 12 εκείνου του μήνα ήρθε στη ζωή ο γιος της. Σήμερα (1/8), η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram ένα πολύ τρυφερό βίντεο, με το οποίο υποδέχτηκε τον Αύγουστο.

Στο βίντεο που ανέβασε με την μορφή του Instagram story, η Μπάγια Αντωνοπούλου έχει στην αγκαλιά της το λίγων ημερών μωρό της.

Η νέα μητέρα κρατάει τρυφερά το ένα ποδαράκι του γιου της, ενώ έχει γράψει: «Καλό μήνα!».

Ακόμα, στην ανάρτησή της έχει προσθέσει τρία emoji: μία μπλε καρδιά, ένα μπιμπερό και ένα ματάκι.

Στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τη γέννηση του γιου της, η δημοσιογράφος είχε γράψει: «12/07/2026. Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκίνησε… Θησαυρέ μας, σε αγαπάμε περισσότερο από όσο μπορούν να πουν οι λέξεις…».