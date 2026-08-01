Σταύρος Φλώρος: Συναντήθηκε με συμπαίκτες του από το Survivor στο Μοναστηράκι – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Εδώ και λίγες ημέρες ο Σταύρος Φλώρος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο πρώην παίκτης του Survivor, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι. Το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, συναντήθηκε με συμπαίκτες του από το παιχνίδι, στο Μοναστηράκι.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Φλώρος βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με την Βασιλική Μουντή και τον Γιώργο Καραϊσαλίδη. Μάλιστα, οι δύο πρώην συμπαίκτες του ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες από την βραδινή τους έξοδο, στα προφίλ τους στο Instagram.

Σε story της, η Βασιλική Μουντή δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρουν και οι τρεις μαζί χαμογελαστοί, ενώ αναφερόμενη στον Σταύρο Φλώρο έχει γράψει: «Ο πραγματικός Survivor».

Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης στο δικό του Instagram, κοινοποίησε ένα βίντεο από την συνάντησή τους. Σε αυτό τον βλέπουμε να βοηθάει τον συμπαίκτη του με το αναπηρικό του αμαξίδιο, με τον Σταύρο Φλώρο να γελάει φορώντας ένα κράνος.