Έτερος Εγώ: Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους – Από Δευτέρα στον ΑΝΤ1

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ» έρχεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη…

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Όλα δείχνουν ότι η οργάνωση συνεχίζει τη δράση της. Κι ενώ η Χριστίνα κάνει μια συνέντευξη στη φυλακή, η αστυνομία επισκέπτεται τη μητέρα της δολοφονημένης φοιτήτριας. Υπάρχουν νέα στοιχεία για τον θάνατό της;

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ένας νέος μνηστήρας για τη θέση του αρχηγού της οργάνωσης κάνει την εμφάνισή του. Στο μεταξύ, η αστυνόμος Καρρά συνεχίζει τις έρευνες, ενώ ένα ανατριχιαστικό βίντεο φτάνει στα χέρια του καθηγητή Βελισσαράτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Ενώ ο Λαΐνης μαθαίνει για το βίντεο, η δημοσιογράφος Στεργίου ρισκάρει και πάλι τη ζωή της. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις και η απρόσμενη συνάντηση δύο μελών της οργάνωσης φέρνει αναστάτωση.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Όλα τα κομμάτια του παζλ είναι στη θέση τους. Λείπει μόνο η σύλληψη των ενόχων και η ταυτοποίηση του Ερπετού. Μια εκούσια μαρτυρία θα οδηγήσει την αστυνομία σε μία συνάντηση μαζί του, στο ανατρεπτικό φινάλε.