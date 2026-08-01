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ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών με θέμα το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις στη Θέουτα

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας και άλλων 22 χωρών, για να συζητήσουν την μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και τις επακόλουθες διπλωματικές εντάσεις. Η Ιρλανδία, ως προεδρεύουσα χώρα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στο Μαρόκο.

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Διεθνή Νέα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις «σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα».
  • Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, μετά από αίτημα της Ισπανίας και 22 άλλων χωρών.
  • Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα επέστρεψαν στο Μαρόκο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις «σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα» ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Ιρλανδία, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν.

Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

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