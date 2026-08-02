Κολομβία: 14 τραυματίες από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Κολομβία, όταν φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχθηκε κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κούκουτα. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 11 αστυνομικοί και τρεις πολίτες, σύμφωνα με τον στρατό.

Η επίθεση αποδίδεται στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Μετά την ανατίναξη κάπου δεκαπέντε αυτοσχέδιων μηχανισμών, δυο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο Ουίλιαμ Βιγιαμισάρ, κυβερνήτης του νομού Νόρτε δε Σανταντέρ, όπου έγινε η επίθεση, με φόντο την κλιμάκωση της βίας σε επίπεδο άνευ προηγουμένου τα τελευταία δέκα χρόνια στην Κολομβία.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου απαθανάτισε φορτηγό που φλεγόταν και προσόψεις κτιρίων κατεστραμμένες καθώς αστυνομικοί, στρατιωτικοί και κάτοικοι έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης στην Κούκουτα, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν αργότερα εικόνες του εσωτερικού του κτιρίου, που υπέστη μεγάλες ζημιές.

«Ως αυτή την ώρα, καταμετρούμε οκτώ τραυματίες στις τάξεις των αστυνομικών και άλλους τρεις πολίτες (…) Πρόκειται για ενέργεια στυγερή», είπε στον Τύπο ο Τζορτζ Κιντέρο, γραμματέας ασφαλείας του νομού.

#Atención | “La Gobernación rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos”: George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, tras la activación de un carro bomba y varios explosivos en Cúcuta, que deja hasta el… pic.twitter.com/5jQ7lfmPUb — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 1, 2026

Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή ίση με 32.000 αμερικανικά δολάρια για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να συλληφθούν οι υπεύθυνοι.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μορφή της κολομβιανής άκρας δεξιάς, αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 7η Αυγούστου, στην πόλη Κάλι, αντικαθιστώντας τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πολιτικό της αριστεράς που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Καταδικάζω σθεναρά την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχτηκε στην Κούκουτα εναντίον της εθνικής αστυνομίας μας», ήταν η αντίδραση του κ. δε λα Εσπριέγια μέσω X. «Η τρομοκρατία δεν θα εκφοβίσει την Κολομβία και δεν θα σπάσει τη βούληση των Κολομβιανών να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την «επίθεση χωρίς διάκριση» που πέρα από το ότι τραυμάτισε αστυνομικούς και πολίτες προκάλεσε «φόβο κι αγωνία στον πληθυσμό».

Αποτυχία των διαπραγματεύσεων

Παραδοσιακά, η τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου πραγματοποιείται στην έδρα του Κογκρέσου, στην Μπογκοτά. Ωστόσο, ο εκλεγμένος πρόεδρος ζήτησε η διαδικασία να μεταφερθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ ομάδων διακίνησης ναρκωτικών και ανταρτικών οργανώσεων της άκρας αριστεράς.

Ενόψει της τελετής αναμένεται πελώρια ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας. Θα επιχειρήσουν κάπου 11.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί.

Με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται να κλιμακώσει τον αγώνα εναντίον των ανταρτών και των καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Η υιοθέτηση πολύ πιο σκληρής γραμμής εγγράφεται στο πλαίσιο της βίας άνευ προηγουμένου τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα και έχει στο φόντο την αποτυχία των προσπαθειών της κυβέρνησης του κ. Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνευση μέσω διαπραγματεύσεων με πρακτικά όλες τις ένοπλες οργανώσεις.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έδωσε διορία ενός μήνα σε όλους τους «εγκληματίες» στη χώρα να παραδοθούν κι υποσχέθηκε εκστρατείες μαζικών βομβαρδισμών αφότου αναλάβει.

Ανήγγειλε επίσης την οικοδόμηση μεγάλων φυλακών, υμνώντας την προσέγγιση των κυβερνήσεων των προέδρων του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε και του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στη χώρα που παραμένει βυθισμένη στην εσωτερική σύγκρουση για πάνω από 60 χρόνια, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις της άκρας αριστεράς και συμμορίες να επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση μεταλλείων.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο δεν αντέδρασε αμέσως στην επίθεση.

Την Παρασκευή, στην τελευταία του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, στην Κούβα, συνάντησε τον ομόλογό του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με τον οποίο συζήτησαν για την «πολιτική στραγγαλισμού» της νήσου από τις ΗΠΑ, καθώς και τις δεκάδες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον πλεούμενων που φέρονταν να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική, όπως και στον ανατολικό Ειρηνικό.

«Θέλω από την Κούβα να εναντιωθώ σ’ έναν πόλεμο στην Καραϊβική· οι πύραυλοι που εκτοξεύονται στην Καραϊβική στοχοποιώντας διακινητές ναρκωτικών σκοτώνουν φτωχό κόσμο, όπως επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών – δεν υπηρετούν κανέναν σκοπό, αλλά δολοφόνησαν 261 ανθρώπους, ανάμεσά τους, όπως φαίνεται, 50 Κολομβιανούς», ανέφερε προχθές μέσω X ο κ. Πέτρο.

¿Por qué viajo a Cuba? Colombia es el paós que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a nuestra gestión que consiguió por más de 160 votos que Colombia fuera elegida. Es el mayor triunfo internacional del país. El programa que eligió la mayoría del pueblo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026

Η προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία σημαδεύτηκε από τη βία προτού καν αρχίσει επίσημα. Το 2025, δυνητικός υποψήφιος για την προεδρία, ο γερουσιαστής της Δεξιάς, Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Μπογκοτά.