Αμπντουλάχ Ιμπραήμ: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο θρύλος της τζαζ – Από τα κλαμπ της Ζυρίχης στον «ύμνο» κατά του απαρτχάιντ

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός πιανίστας και συνθέτης Αμπντουλάχ Ιμπραήμ, ένας από τους τελευταίους μεγάλους θρύλους της παγκόσμιας τζαζ.

Ο εμβληματικός μουσικός, του οποίου το έργο ταυτίστηκε απόλυτα με τον αγώνα κατά του απαρτχάιντ, άφησε την τελευταία του πνοή στη Γερμανία, βυθίζοντας στο πένθος τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

«Έφυγε ειρηνικά»

Ο σπουδαίος πιανίστας, ο οποίος στο ενεργητικό του είχε περισσότερα από 70 άλμπουμ, «απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στη Γερμανία, έπειτα από μια σύντομη ασθένεια», ανέφερε η οικογένειά του σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Ο φόρος τιμής και το ιστορικό live με τον Μαντέλα

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο μουσικό, εξαίροντας την προσφορά του στον αγώνα κατά του απαρτχάιντ και αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του επίδραση μέσω της τέχνης του.

South African jazz legend Abdullah Ibrahim dies at 91 https://t.co/w2r2739e3J — BBC News (World) (@BBCWorld) June 15, 2026



«Σήμερα το έθνος μας θρηνεί την απώλεια ενός διεθνούς ειδώλου και παγκόσμιου πολίτη, του οποίου οι βαθιές δημιουργίες τίμησαν τη Νότια Αφρική που διαμόρφωσε την πολιτική του δέσμευση και τη μουσική του ιδιοφυΐα», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ως μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες της τζαζ στη Νότια Αφρική, ο Ιμπραήμ είχε γράψει ιστορία όταν έπαιξε στην τελετή ορκωμοσίας του Νέλσον Μαντέλα ως προέδρου της χώρας, το 1994.

Η τελευταία του δημόσια συναυλία στη Νότια Αφρική πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Κέιπ Τάουν, όπου για ακόμη μία φορά καθήλωσε το κοινό με τη μοναδική μουσική δεξιοτεχνία που χαρακτήρισε ολόκληρη την καριέρα του.

Today, we mourn the loss of Abdullah Ibrahim (1934-2026). A giant of South African and global jazz, we are honoured that his final public performance took place on the Rosies Stage at CTIJF on 27 March 2026. Rest in peace, maestro. Your music lives on. 🕊️🎹 pic.twitter.com/GqeIVlefLv — CAPE TOWN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL (@CTJazzFest) June 15, 2026

Η ανακάλυψη από τον Ντιουκ Έλινγκτον και η φυγή στη Νέα Υόρκη

Ο Ιμπραήμ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών.

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η τζαζ είχε φτάσει να συμβολίζει την αντίσταση ενάντια στο απαρτχάιντ, εξαιτίας των φυλετικά μεικτών συγκροτημάτων και του αντίστοιχου κοινού της – γεγονός που οδήγησε την σκληροπυρηνική κυβέρνηση των φυλετικών διαχωρισμών σε βίαιη καταστολή.

Λόγω αυτής της κατάστασης, ο Αμπντουλάχ Ιμπραήμ και η μελλοντική του σύζυγος, η τραγουδίστρια της τζαζ Σαθίμα Μπι Μπέντζαμιν, πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν τη χώρα, υπογράφοντας συμβόλαιο για να παίξουν σε ένα κλαμπ στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Εκεί, το 1963, τον ανακάλυψε ο σπουδαίος Αμερικανός τζαζίστας Ντιουκ Έλινγκτον.

Abdullah Ibrahim, South Africa’s revered jazz giant, dies at 91 Legendary South African pianist, composer and global jazz icon Abdullah Ibrahim has died at the age of 91. In a statement released on behalf of his family, it was announced that Ibrahim “passed away peacefully… pic.twitter.com/WoZkOopt4G — BUZZ LIFE NEWS (@BuzzLifenews) June 15, 2026



Ο Έλινγκτον εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τον Νοτιοαφρικανό μουσικό, που τον πήρε μαζί του σε μια συνεδρία ηχογράφησης στο Παρίσι, ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν αλλεπάλληλες προσκλήσεις για εμφανίσεις.

Το 1965, ο Ιμπραήμ και η σύζυγός του μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, τέθηκε επικεφαλής της Ορχήστρας του Ντιουκ Έλινγκτον (Duke Ellington Orchestra) σε αρκετές περιπτώσεις, σπούδασε στη διάσημη Μουσική Σχολή Τζούλιαρντ και συναναστράφηκε με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες της τζαζ.

Η επιστροφή και ο ύμνος κατά του απαρτχάιντ

Τρία χρόνια αργότερα, το 1968, το ζευγάρι επέστρεψε στο Κέιπ Τάουν.

Εκείνη την περίοδο ο μουσικός ασπάστηκε το Ισλάμ, υιοθετώντας το όνομα Αμπντουλάχ Ιμπραήμ – μέχρι τότε ήταν γνωστός ως Ντολάρ Μπράντ.

Το 1974, ηχογράφησε το εμβληματικό κομμάτι «Mannenberg — ‘Is Where It’s Happening’», το οποίο έμελλε να μετατραπεί σε έναν διαχρονικό, ανεπίσημο ύμνο του κινήματος ενάντια στο απαρτχάιντ.

Με πληροφορίες από: Dawn, Associated Press