Βόλος: Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων

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Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε φύλακας στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων στον Βόλο. Μεσημέρι Σαββάτου, ένας 19χρονος τού επιτέθηκε χτυπώντας με χέρια – πόδια. Όλα έγιναν από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο κρατούμενος ζητούσε να πάει στο ιατρείο με πρόσχημα τραυματισμό του στο χέρι.

Ο φύλακας του άνοιξε και τότε εκείνος του επιτέθηκε. Τον κλώτσησε, του τράβηξε την μπλούζα και του έριξε μπουνιά.

Ευτυχώς, δεύτερος φύλακας που αντιλήφθηκε το περιστατικό, επενέβη άμεσα. Οι υπάλληλοι ακινητοποιούσαν τον νεαρό και τον οδηγούσαν στο κελί του έπειτα από λίγη ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, taxydromos.gr.

Νωρίτερα του περιστατικού ο 19χρονος φέρεται να ζητούσε να του ανοίξουν την εξωτερική πόρτα στο κελί του, πράγμα που απαγορευόταν από τον κανονισμό.

Το περιστατικό επίθεσης προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου.

Στις φυλακές η πληρότητα σε κρατούμενους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν, είναι 256% και ενώ αποτελούν ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό φύλαξης, που είναι κάτω του 50%.

Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Πριν από δύο μήνες οι φυλακές απειλήθηκαν με σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταξύ κρατουμένων, ενώ οι αφόρητες συνθήκες κράτησης λόγω της υπερπληθώρας των κρατουμένων δοκιμάζουν και τους ίδιους του κρατούμενους, οι οποίοι προαυλίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε 27 ώρες. Αρχές Μαΐου φύλακες έσωσαν την τελευταία στιγμή νεαρό από απαγχονισμό.

Διαμαρτυρία από τον Σύλλογο Υπαλλήλων

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου σε επιστολή του προς το κάθε αρμόδιο εκφράζει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης.

Όπως σημειώνει, το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αντίθετα επιβεβαιώνει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τις συνεχείς προειδοποιήσεις του σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού φύλαξης, οι οποίες είναι κάτω από το 50% όπως και η ασφάλεια του καταστήματος σε καθημερινή βάση.

Η υποστελέχωση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, όπως τονίζει, να καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα όπως και την ψυχική τους υγεία.