Μύκονος: Δύο συλλήψεις για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχείων – Άρπαξαν εργαλεία και υλικά αξίας 37.000 ευρώ

Στη Μύκονο συνελήφθησαν δύο Αλβανοί για τέσσερις κλοπές σε εργοτάξια ξενοδοχείων, αφαιρώντας εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό συνολικής αξίας 37.000 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μύκονο, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο Αλβανών για τέσσερις κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
  • Οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται στις 37.000 ευρώ.
  • Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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Στη σύλληψη δύο Αλβανών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά τέσσερις κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει, περιλαμβάνονται επαγγελματικά τρυπάνια, κόφτες, οικοδομικοί τροχοί, καθώς και πλήθος άλλων εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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