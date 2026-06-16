Παράκτιοι αλιείς: Ζητούν επιδότηση για να πιάσουν τους λαγοκέφαλους – «Έχουμε 197 επιθέσεις σε λουόμενους – Στην Κύπρο είχε αποτέλεσμα»

Οι παράκτιοι αλιείς ζητούν επιδότηση για την αλίευση λαγοκέφαλων, επικαλούμενοι 197 επιθέσεις σε λουόμενους. Προτείνουν το μέτρο βασιζόμενοι στην επιτυχημένη εφαρμογή του στην Κύπρο.

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ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ
Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι παράκτιοι αλιείς ζητούν επιδότηση για να πιάσουν τους λαγοκέφαλους.
  • Αναφέρουν ότι «Έχουμε 197 επιθέσεις σε λουόμενους».
  • Επισημαίνουν πως η μέθοδος «Στην Κύπρο είχε αποτέλεσμα».

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Τρομακτικές διαστάσεις έχει αρχίσει να λαμβάνει η εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες προκαλώντας προβλήματα σε λουόμενους αλλά και στους ψαράδες.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας οι επιθέσεις του συγκεκριμένου ψαριού είναι πολλές σε λουόμενους σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

«Ο λαγοκέφαλος είναι τεράστιο θέμα. Ως τώρα έχουμε 197 επιθέσεις λαγοκέφαλων σε ανθρώπους σε παραλίες στην Κρήτη, την Ρόδο κ.ά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια ο κόσμος δεν θα μπορεί να κάνει μπάνιο και θα πρέπει η Πολιτεία και η κυβέρνηση να δώσουν σημασία στο θέμα και να παρθούν μέτρα άμεσα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιπούρας.

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Όπως ανέφερε για να λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει τα αρμόδια υπουργεία και η κυβέρνηση «να επιδοτήσουν τα αλιευτικά σκάφη με εργαλεία έτσι ώστε να πάνε να πιάσουν τους λαγοκέφαλους».

«Στην Κύπρο το έχουν κάνει και είχε αποτέλεσμα» είπε.

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Ο λαγοκέφαλος που ζει κυρίως στον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό έφτασε στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Είναι δηλητηριώδες ψάρι και δεν πρέπει να καταναλώνεται καθώς περιέχει τετροδοτοξίνη. Αυτή η θανατηφόρα ουσία προκαλεί παράλυση των μυών, η οποία μπορεί να προκαλέσει στα θύματα διακοπή της αναπνοής ή καρδιακή ανεπάρκεια. Θανατηφόρα περιστατικά έχουν παρουσιαστεί στην Αίγυπτο και το Ισραήλ.

ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ

Φυτοπλαγκτόν και πετρέλαιο τσακίζουν τους αλιείς

Την ίδια ώρα οι παράκτιοι αλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμη ένα φαινόμενο, την αποσύνθεση του φυτοπλαγκτόν που δεν τους επιτρέπει να ψαρέψουν. Όπως περιέγραψε στο thestival.gr ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Καλαμαριάς, αυτή την εποχή έχει μπακαλιάρο στη Χαλκιδική αλλά είναι αδύνατον να πιάσουν ψάρια με το φυτοπλαγκτόν καθώς το φυτοπλαγκτόν κολλάει στα δίχτυα και δεν μπορούν έτσι να πιάσουν τα ψάρια.

Περαιτέρω δε, ο κ. Τσιπούρας ανέφερε ότι όλοι οι αλιείς αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος εξαιτίας των ακριβών τιμών των καυσίμων για τα καΐκια τους, θέμα το οποίο έθεσαν όπως είπε και στον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά χωρίς όμως να λάβουν κάποια δέσμευση.

«Δυστυχώς ο κ. Σχοινάς που τον συναντήσαμε πριν λίγες ημέρες, δεν μας υποσχέθηκε τίποτα. Ζητήσαμε να ενσκύψει στα προβλήματα των αλιέων, να μας δώσει μια επιδότηση για το πετρέλαιο. Από τις 16 Απριλίου η Ε.Ε. έχει δώσει εντολή προς όλα τα μέλη της να δοθούν χρήματα για την ενεργειακή κρίση στον πρωτογενή τομέα. Η Ε.Ε. έδωσε 760 εκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη της και στην Ελλάδα δεν έχει περαστεί ούτε ένα ευρώ στους αλιείς, στους γεωργούς, στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Μας είπε ότι μας κατανοεί αλλά δυστυχώς δεν μας υποσχέθηκε τίποτα» κατέληξε ο κ. Τσιπούρας.

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