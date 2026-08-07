Χαλκίδα: Πώς σώθηκε η 35χρονη που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

Ένα σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε τη Χαλκίδα το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8/2026), μια γυναίκα 35 ετών έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα, ένα σημείο από το οποίο περνούν καθημερινά εκατοντάδες οδηγοί.

Για καλή της τύχη, η πορεία της κατέληξε στα νερά του Ευβοϊκού και όχι στο έδαφος, σύμφωνα με το evianews. Αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν που απέτρεψε τα χειρότερα και της έσωσε τη ζωή.

Μόλις έγινε αντιληπτή η πτώση, οι πολίτες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασαν στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής και περιπολικά της Αστυνομίας, ξεκινώντας χωρίς καμία καθυστέρηση την επιχείρηση, για να τη βγάλουν με ασφάλεια. Στη γέφυρα, περίμεναν ήδη διασώστες του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο.

Η προσπάθεια των Αρχών, ολοκληρώθηκε γρήγορα. Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έγινε άμεσα, καθώς χρειαζόταν ιατρική παρακολούθηση. Εκεί οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να δουν αν έχει τραυματιστεί από την πρόσκρουση στη θάλασσα και να της παράσχουν την κατάλληλη φροντίδα.

Τώρα, η τοπική Αστυνομία, προσπαθεί να καταλάβει πώς ακριβώς συνέβη η πτώση. Εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, από το αν επρόκειτο για ατύχημα ή απλή ζαλάδα, μέχρι άλλους λόγους που ενδεχομένως να σχετίζονται με την ψυχολογία της γυναίκας.

Η πιο ξεκάθαρη απάντηση, αναμένεται να δοθεί από την ίδια την 35χρονη, όταν οι γιατροί της επιτρέψουν να μιλήσει στους αστυνομικούς. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν ανθρώπους που περνούσαν από τη γέφυρα εκείνη την ώρα, μήπως κάποιος από αυτούς είδε ή ακούσει κάτι, που μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο για την διαλεύκανση της υπόθεσης.