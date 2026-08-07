Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στη Μιχαλακοπούλου

Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μία 53χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που ανέσυραν την γυναίκα και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άπό ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην #ΑΘήνα.
Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026