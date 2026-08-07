Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στη Μιχαλακοπούλου

Μία 53χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα, αφού φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Κοινωνία

πτώση γυναίκας Μιχαλακοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα.
  • Πρόκειται για μία 53χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που ανέσυραν την γυναίκα και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μία 53χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που ανέσυραν την γυναίκα και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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