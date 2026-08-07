Δανία: Προφορικές εξετάσεις και έλεγχος υπολογιστών στα σχολεία για να μπει «φρένο» στην αντιγραφή με Τεχνητή Νοημοσύνη

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Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε σειρά αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της αντιγραφής με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, υποχρεώνοντας πλέον χιλιάδες μαθητές να υπερασπίζονται προφορικά τις γραπτές εργασίες τους, ενώ παράλληλα θα ενταθούν οι έλεγχοι στη χρήση υπολογιστών κατά τη διάρκεια εξετάσεων και μαθημάτων.

Τα μέτρα αφορούν μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών που φοιτούν στα ανώτερα δευτεροβάθμια σχολεία (gymnasiet) και τίθενται σε ισχύ άμεσα, λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρει ο Guardian.

Υποχρεωτική η προφορική εξέταση

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μεγάλη γραπτή εργασία (Større Skriftlige Opgave – SSO), την οποία εκπονούν κάθε χρόνο περίπου 9.000 μαθητές.

Από φέτος, όσοι ολοκληρώνουν την εργασία τους στο σπίτι θα πρέπει να την υποστηρίζουν και προφορικά, ώστε οι καθηγητές να μπορούν να διαπιστώνουν εάν ο μαθητής γνωρίζει πραγματικά το περιεχόμενό της ή έχει βασιστεί υπερβολικά σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τα σχολεία για τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος.

Παρακολούθηση των υπολογιστών στις εξετάσεις

Παράλληλα, όλα τα σχολεία θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν λογισμικό παρακολούθησης των υπολογιστών κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων.

Θα εγκατασταθούν επίσης ειδικά φίλτρα (firewalls), ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες που δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή της διδασκαλίας.

Περισσότερες εργασίες μέσα στο σχολείο

Η κυβέρνηση καλεί ακόμη τα σχολεία να αναθέτουν περισσότερες γραπτές εργασίες που θα ολοκληρώνονται εντός της σχολικής αίθουσας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

Στόχος είναι οι καθηγητές να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία συγγραφής, να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση και να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών.

«Υπάρχει πρόβλημα με την αντιγραφή μέσω AI»

Ο υπουργός Παιδείας της Δανίας, Magnus Heunicke, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να δράσει άμεσα.

«Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με την αντιγραφή μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης στα ανώτερα σχολεία. Χρειάζεται δράση τώρα», τόνισε.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «δεν θα υπονομεύσει τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και, κυρίως, την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται μόνοι τους».

Παράλληλα, η Δανία ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η πρόκληση της AI στην εκπαίδευση

Η ευρεία διάδοση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, με πολλές κυβερνήσεις να εξετάζουν τρόπους περιορισμού της κατάχρησής τους.

Στη γειτονική Σουηδία, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο αριθμός των μαθητών που τιμωρήθηκαν ή προειδοποιήθηκαν για μη εξουσιοδοτημένη χρήση εργαλείων AI αυξήθηκε κατά 688% μεταξύ 2023 και 2025.

Η σουηδική κυβέρνηση έχει ήδη αναθέσει ειδική έρευνα για την αντιμετώπιση της αντιγραφής μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η υπουργός αρμόδια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Σουηδίας, Lotta Edholm, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε τα στραβά μάτια απέναντι στους μαθητές που αντιγράφουν», τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή αλλοιώνει τη βαθμολογία και στερεί από τους μαθητές την πραγματική μάθηση.