Βίντεο: Ηλικιωμένη με ηλεκτρικό αμαξίδιο προκάλεσε… καραμπόλα σε αγώνα ποδηλασίας – Αθλητές εκσφενδονίστηκαν στον αέρα

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Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στη Γερμανία, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο, μπήκε ξαφνικά στην πορεία των αθλητών.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μια μαζική καραμπόλα, με τους ποδηλάτες να εκσφενδονίζονται στον αέρα και να πέφτουν με ορμή στο οδόστρωμα, σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η στιγμή της σύγκρουσης στο «Saarland Trofeo»

Περισσότεροι από 100 ποδηλάτες από ολόκληρη την Ευρώπη είχαν συγκεντρωθεί στη Γερμανία την Κυριακή για να λάβουν μέρος στον αγώνα «Saarland Trofeo Juniors», με τον καθένα να διεκδικεί μια θέση στο βάθρο.

Καθώς οι ποδηλάτες διέσχιζαν την ύπαιθρο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντελώς αναπάντεχο εμπόδιο.

Έκπληκτοι θεατές κατέγραψαν τη στιγμή που η ηλικιωμένη γυναίκα μετακίνησε το αμαξίδιό της έξω από το πλήθος των θεατών, μπαίνοντας ακριβώς μέσα στη διαδρομή του αγώνα.

Ένας ποδηλάτης κατάφερε να κάνει ελιγμό και να αποφύγει το μπροστινό μέρος του αμαξιδίου, όμως ο αθλητής που ακολουθούσε δεν στάθηκε εξίσου τυχερός.



Προσέκρουσε με δύναμη πάνω στο όχημα, αποφεύγοντας οριακά την απρόσεκτη οδηγό του, και εκσφενδονίστηκε κάνοντας κωλοτούμπα στον αέρα.

Τουλάχιστον άλλοι τέσσερις αγωνιζόμενοι παρασύρθηκαν από την πτώση, με αποτέλεσμα να βρεθούν σκόρπιοι και χτυπημένοι στην άσφαλτο, σύμφωνα με το οπτικό υλικό.

«Έχω χάσει τα λόγια μου»

Το πρώτο θύμα της σύγκρουσης, ο Ολλανδός ποδηλάτης Πολ Βρίσμαν, ο οποίος είχε εμπλακεί σε ένα ακόμη τρομακτικό ατύχημα στην αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενεπλάκη σε «μια πτώση που φαινόταν πολύ άσχημη».

Ευτυχώς «τη γλίτωσα σχετικά καλά», πρόσθεσε.

«Έχω χάσει τα λόγια μου για το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τόση σκληρή δουλειά και άλλη μια αναποδιά».

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Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την αλυσιδωτή αντίδραση που προκλήθηκε, όλοι οι ποδηλάτες που έπεσαν εξαιτίας του αμαξιδίου γλίτωσαν ως εκ θαύματος χωρίς να τραυματιστούν σοβαρά, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Telegraph.