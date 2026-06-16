Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Εκκενώθηκαν νοσοκομεία, ασθενείς βγήκαν στους δρόμους με τους ορούς – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας, έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία συνοδεύτηκε από έντονη μετασεισμική δραστηριότητα.

Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ξυπνώντας μνήμες από παλαιότερες πολύνεκρες καταστροφές, ενώ αρκετά νοσοκομεία αναγκάστηκαν να απομακρύνουν εσπευσμένα τους ασθενείς τους για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του αρχικού σεισμού εντοπίστηκε 43 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλού και το εστιακό του βάθος ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα.

Ο ισχυρότερος μετασεισμός που ακολούθησε ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τσουνάμι.

Πανικός και εκκενώσεις νοσοκομείων

Η αρχική σεισμική δόνηση προκάλεσε ισχυρό ταρακούνημα που διήρκεσε περισσότερο από ένα λεπτό γύρω από το Παλού.

To Παλού είναι μια πόλη περίπου 400.000 κατοίκων και πρωτεύουσα της επαρχίας του Κεντρικού Σουλαουέζι.

Intense scenes as a magnitude 6.9 earthquake strikes near Palu, Central Sulawesi, Indonesia today.. pic.twitter.com/Qj57hfXZAY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026



Αναφέρθηκαν διάσπαρτες ζημιές, ενώ αρκετά νοσοκομεία απομάκρυναν τους ασθενείς τους σε εξωτερικούς χώρους ως προληπτικό μέτρο, με ορισμένους από αυτούς να βρίσκονται ακόμη και με τους ορούς τους στο δρόμο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για θύματα.

CCTV footage captures the moment powerful 6.6 magnitude earthquake struck Southern Philippines on June 15 pic.twitter.com/BaXrf8pcyu — Surajit (@surajit_ghosh2) June 16, 2026

Ζωντανεύουν οι μνήμες των προηγούμενων καταστροφών

Η Ινδονησία τέμνεται από αρκετά σεισμικά ρήγματα, με αποτέλεσμα οι σεισμοί και η ηφαιστειακή δραστηριότητα να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Πολλοί κάτοικοι του Σουλαουέζι εξακολουθούν να στοιχειώνονται από τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ που ισοπέδωσε την πόλη Παλού το 2018.

Εκείνη η δόνηση είχε προκαλέσει τσουνάμι ύψους 3 μέτρων καθώς και το φαινόμενο της ρευστοποίησης, κατά το οποίο το έδαφος καταρρέει συμπαρασύροντας τα πάντα.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τότε, συμπεριλαμβανομένων πολλών που θάφτηκαν ζωντανοί όταν ολόκληρες γειτονιές καταποντίστηκαν από την υποχώρηση του εδάφους.

Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2021, ένας άλλος σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ κοντά στην πόλη Μαμούτζου του ίδιου νησιού είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 100 νεκρούς, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στην ύπαιθρο για ημέρες υπό τον φόβο των μετασεισμών.

Πηγή: Associated Press