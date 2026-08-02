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Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας – Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα να επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, ενώ έχουν αναπτυχθεί και αυξημένες επίγειες δυνάμεις. Μετά την ενημέρωση, συζητήθηκαν τα άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα στις πληγείσες περιοχές και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.

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Πολιτική

Μητσοτάκης συντονιστικό φωτιές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.
  • Στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις.
  • Μετά την ενημέρωση, συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, καθώς και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

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Όπως επισημάνθηκε, στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων. Ακόμη και σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των αναταράξεων δεν μπορούν να κάνουν ρίψεις νερού, και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα.

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν διεισδύσει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

Μητσοτάκης συντονιστικό φωτιές

Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.

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