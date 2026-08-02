Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντες και 16 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .