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Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, εθελοντές, 16 οχήματα (με ενίσχυση από τη Μολδαβία) και 1 ελικόπτερο, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το συμβάν με drone. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Χαλκιδικής έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται περίπου στις 11:30.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από τη Μολδαβία, καθώς και 1 ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το συμβάν με drones, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Χαλκιδικής έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντες και 16 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .

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