Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα περί δείπνου

Σε διάψευση δημοσιεύματος της «Εστίας» προχώρησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, περί δείπνου που φέρονται να είχαν, σύμφωνα με την εφημερίδα. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατέθεσε εξώδικο εναντίον σάιτ για το ίδιο δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο σπίτι γνωστού επιχειρηματία με τη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη και στο επίκεντρο τέθηκαν σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ της εκλογικής αναμέτρησης και μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Γεραπετρίτης: «Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του και καλεί την εφημερίδα να ανασκευάσει.

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα “Εστία” αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία “επιχειρηματία” με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ‘Αννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη», σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης. «Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης».

«Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας», τονίζει.

«Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προσθέτει, «η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα».

«Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί».

«Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα», καταλήγει.

Διαμαντοπούλου: «Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να ζητήσει συγγνώμη»

«Διαψεύδω απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για «συγκυβέρνηση παραγραφής» αναφέρει η κα Διαμαντοπούλου.

«Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο. Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα».

Χριστοδουλάκης: «Ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία»

«Απέστειλα σήμερα εξώδικο στο radar.gr για το απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα που ανάρτησε υπό τον τίτλο: «Αποκλειστικό: Χριστοδουλάκης, Διαμαντοπούλου και “γαλάζιος” ισχυρός άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία…» αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά! Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία. Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής».

Μαρινάκης: Η αντίδραση στις ψευδείς ειδήσεις και στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος

«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο “χτύπημα”. Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως “δείπνησε” στο σπίτι “επιχειρηματία” μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ‘Αννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από “φωτογραφία”, ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε» τονίζει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία».

«Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους “εμπόρους ξυλολίων” στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που “έκλαψαν” ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο» πρόσθεσε.

Επισημαίνει δε ότι η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. «Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς» τονίζει και υπογραμμίζει ότι «η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».