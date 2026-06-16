Ναύπλιο: «Δεν άντεξε από την πίεση» – Τι υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας

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Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο εν ώρα υπηρεσίας. Η 55χρονη, η οποία υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάταξης από το ιατρικό προσωπικό, δεν τα κατάφερε, είχε συνδράμει νωρίτερα σε περιστατικό με τραυματισμένο παιδί έπειτα από τροχαίο.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ «δεν άντεξε από την πίεση». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέλη της οικογένειας του παιδιού, Ρομά, προκάλεσαν μεγάλη ένταση στο νοσοκομείο, φωνάζοντας και βρίζοντας.

«Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές» τονίζει επίσης η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν.

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας».