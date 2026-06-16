Κίνηση: Ταλαιπωρία σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά – Έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Η κίνηση προκαλεί ακόμη για μία ημέρα «ασφυξία» στους δρόμους της Αττικής. Στο… κόκκινο βρίσκονται ο Κηφισός, τα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στην κάθοδο) και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, τη Λεωφόρο Σχιστού και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.