Κίνηση: Ταλαιπωρία σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά – Έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση προκαλεί «ασφυξία» στους δρόμους της Αττικής, με έντονο μποτιλιάρισμα σε κεντρικές λεωφόρους όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας και η περιοχή του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 30 λεπτά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κίνηση προκαλεί ακόμη για μία ημέρα «ασφυξία» στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό και τα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας να βρίσκονται στο «κόκκινο».
  • Ταλαιπωρία για τους οδηγούς καταγράφεται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ποσειδώνος προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με 25’-30’ προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής και 15΄-20΄ προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η κίνηση προκαλεί ακόμη για μία ημέρα «ασφυξία» στους δρόμους της Αττικής. Στο… κόκκινο βρίσκονται ο Κηφισός, τα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στην κάθοδο) και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, τη Λεωφόρο Σχιστού και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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