Μουντιάλ 2026: Αποδοκιμασίες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν – Η FIFA είχε απαγορέψει τις προεπαναστατικές σημαίες στις εξέδρες

Το πρώτο παιχνίδι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, στο Λος Άντζελες, είχε έντονο πολιτικό χρώμα και διχασμένες εξέδρες. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ παρά την απαγόρευση της FIFA, ιρανοί φίλαθλοι εμφάνισαν προεπαναστατικές σημαίες, μετατρέποντας τις κερκίδες σε πεδίο διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

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Αθλητισμός

Ιράν Μουντιάλ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονο πολιτικό χρώμα είχε το πρώτο παιχνίδι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026, με τις εξέδρες να είναι διχασμένες και αποδοκιμασίες να ακούγονται κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
  • Παρά τη ρητή απαγόρευση της FIFA, η οποία είχε κερδίσει και δικαστική ακρόαση, δεκάδες Ιρανοί φίλαθλοι πέρασαν στις εξέδρες προεπαναστατικές σημαίες της χώρας.
  • Η ασφάλεια επιχείρησε να εμποδίσει την είσοδο σε φιλάθλους με απαγορευμένα σύμβολα, ωστόσο πολλοί εξ αυτών δήλωσαν ότι φορούσαν τα μπλουζάκια «επειδή αυτή είναι η αληθινή σημαία της πατρίδας μου» και «σημαίνει ελευθερία».

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Έντονο πολιτικό χρώμα είχε το πρώτο παιχνίδι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο διεξήχθη στο στάδιο SoFi της Καλιφόρνια.

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Μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στο Λος Άντζελες –την πόλη που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιρανική διασπορά στον κόσμο– η εθνική ομάδα του Ιράν κατάφερε να ανατρέψει δύο φορές το εις βάρος της σκορ και να αποσπάσει την ισοπαλία 2-2 από τη Νέα Ζηλανδία.

Διχασμένες εξέδρες

Δεκάδες Ιρανοί φίλαθλοι κατάφεραν να περάσουν στις εξέδρες προεπαναστατικές σημαίες της χώρας (πρίν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979), παρά τη ρητή απαγόρευση της FIFA, μετατρέποντας τις κερκίδες σε πεδίο ειρηνικής διαμαρτυρίας ενάντια στο σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης.

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Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν, σφυρίγματα και αποδοκιμασίες έπνιξαν ορισμένα σημεία του, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι φίλαθλοι τραγουδούσαν μαζί.


Οι αντιθέσεις έγιναν ακόμη πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια του ενενηνταλέπτου. Μεγάλο μέρος των ιρανών φιλάθλων, συμπεριλαμβανομένων πολλών υποστηρικτών που κρατούσαν την προεπαναστατική σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, επευφημούσε τις επιθέσεις και τα γκολ του Ιράν.

Στον αντίποδα όμως, συγκεκριμένοι πυρήνες οπαδών πανηγύριζαν τα γκολ της Νέας Ζηλανδίας με τον ίδιο ακριβώς ενθουσιασμό που θα έδειχναν και για τη δική τους ομάδα.

Το μπλόκο της FIFA και το «παιχνίδι» με την ασφάλεια

Η εμφάνιση της προεπαναστατικής σημαίας –που φέρει το παραδοσιακό σύμβολο με το λιοντάρι και τον ήλιο– έγινε σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες της FIFA, η οποία είχε κερδίσει μάλιστα επείγουσα δικαστική ακρόαση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες το πρωί της Δευτέρας.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί από έναν Ιρανό φίλαθλο, ο οποίος υποστήριξε ότι το μπλοκάρισμα της FIFA προσέβαλλε την ελευθερία του λόγου, όμως ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα, επιτρέποντας στη συνομοσπονδία να απαγορεύσει νόμιμα το σύμβολο με το σκεπτικό ότι μεταφέρει πολιτικό μήνυμα και μπορεί να προκαλέσει ταραχές.


Πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου SoFi, ένας αξιωματούχος από την εταιρεία ασφαλείας CSC δήλωσε στο The Athletic ότι είχε λάβει εντολή –και είχε με τη σειρά του καθοδηγήσει όλο το προσωπικό του– να μην επιτρέψει την είσοδο σε οπαδούς με σημαίες που έφεραν προεπαναστατικά ιρανικά σύμβολα.

Μάλιστα, έδειξε στο τηλέφωνό του, μέσα από μια μεγάλη ομαδική συνομιλία στο WhatsApp, πέντε συγκεκριμένες εικόνες που δεν επιτρέπονταν, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας με το λιοντάρι και τον ήλιο.


Η αυστηρή τήρηση των μέτρων φάνηκε όταν μια ομάδα έξι οπαδών, που φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τυπωμένη την προεπαναστατική σημαία στο μπροστινό μέρος, ακινητοποιήθηκε από μια υπάλληλο ασφαλείας, η οποία κάλεσε τον επόπτη της.

Ο επόπτης ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος. Έπειτα από συζητήσεις, ζητήθηκε από τους οπαδούς είτε να καλύψουν τα μπλουζάκια τους με μπουφάν, είτε να τα βγάλουν και να τα φορέσουν ανάποδα.

Αφού το έκαναν, τους επιτράπηκε να εισέλθουν.

«Είναι το σύμβολο της καταπίεσης»

Ένας από αυτούς τους έξι φιλάθλους, ο Μεντί, δήλωσε στο The Athletic ότι φόρεσαν τα μπλουζάκια «επειδή αυτή είναι η αληθινή σημαία της πατρίδας μου».

Ένα ανήλικο αγόρια που ήταν μαζί του πρόσθεσε: «Σημαίνει ελευθερία».

Αντίθετα, ένας άλλος οπαδός, ο Έιντεν, ο οποίος ταξίδεψε με την ιρανική οικογένειά του από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και αρνήθηκε να δώσει το επίθετό του, ανέφερε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να περάσει στο γήπεδο μια προεπαναστατική σημαία.

Έχοντας τη σημαία στους ώμους του, ο Έιντεν δήλωσε: «Η σημαία που βάζει η FIFA δεν είναι η σημαία που αντιπροσωπεύει πραγματικά τον λαό. Είναι πραγματικά ένα σύμβολο καταπίεσης και της δολοφονίας τόσων πολλών ανθρώπων από τον Ιανουάριο, και ειλικρινά τα τελευταία 47 χρόνια. Θέλουμε να φέρουμε το δικό μας σύμβολο ελευθερίας και έκφρασης».

Με πληροφορίες από: The Athletic, Reuters

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