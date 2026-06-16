Μουντιάλ 2026: Αποδοκιμασίες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν – Η FIFA είχε απαγορέψει τις προεπαναστατικές σημαίες στις εξέδρες

Έντονο πολιτικό χρώμα είχε το πρώτο παιχνίδι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο διεξήχθη στο στάδιο SoFi της Καλιφόρνια.

Μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στο Λος Άντζελες –την πόλη που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιρανική διασπορά στον κόσμο– η εθνική ομάδα του Ιράν κατάφερε να ανατρέψει δύο φορές το εις βάρος της σκορ και να αποσπάσει την ισοπαλία 2-2 από τη Νέα Ζηλανδία.

Διχασμένες εξέδρες

Δεκάδες Ιρανοί φίλαθλοι κατάφεραν να περάσουν στις εξέδρες προεπαναστατικές σημαίες της χώρας (πρίν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979), παρά τη ρητή απαγόρευση της FIFA, μετατρέποντας τις κερκίδες σε πεδίο ειρηνικής διαμαρτυρίας ενάντια στο σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης.



Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν, σφυρίγματα και αποδοκιμασίες έπνιξαν ορισμένα σημεία του, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι φίλαθλοι τραγουδούσαν μαζί.



Οι αντιθέσεις έγιναν ακόμη πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια του ενενηνταλέπτου. Μεγάλο μέρος των ιρανών φιλάθλων, συμπεριλαμβανομένων πολλών υποστηρικτών που κρατούσαν την προεπαναστατική σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, επευφημούσε τις επιθέσεις και τα γκολ του Ιράν.

Στον αντίποδα όμως, συγκεκριμένοι πυρήνες οπαδών πανηγύριζαν τα γκολ της Νέας Ζηλανδίας με τον ίδιο ακριβώς ενθουσιασμό που θα έδειχναν και για τη δική τους ομάδα.

Iranian fans at the 2026 FIFA World Cup booed the national anthem of the Islamic Republic in Los Angeles tonight, some turned their backs and others flipped the bird. The game resulted in a 2:2 tie. #fifaworldcup #worldcup #iran #newzealand pic.twitter.com/x2FO0Ng0XB — Jason Whitely (@JasonWhitely) June 16, 2026

Το μπλόκο της FIFA και το «παιχνίδι» με την ασφάλεια

Η εμφάνιση της προεπαναστατικής σημαίας –που φέρει το παραδοσιακό σύμβολο με το λιοντάρι και τον ήλιο– έγινε σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες της FIFA, η οποία είχε κερδίσει μάλιστα επείγουσα δικαστική ακρόαση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες το πρωί της Δευτέρας.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί από έναν Ιρανό φίλαθλο, ο οποίος υποστήριξε ότι το μπλοκάρισμα της FIFA προσέβαλλε την ελευθερία του λόγου, όμως ο δικαστής απέρριψε το επιχείρημα, επιτρέποντας στη συνομοσπονδία να απαγορεύσει νόμιμα το σύμβολο με το σκεπτικό ότι μεταφέρει πολιτικό μήνυμα και μπορεί να προκαλέσει ταραχές.

Iran’s old lion and sun flag is everywhere inside SoFi Stadium, despite FIFA banning it. The flag, dating to before the Iranian Revolution, is seen by FIFA as a sign of political protest. I wrote about the fraught politics of Iran’s World Cup team here: https://t.co/p6wqQJe4mO pic.twitter.com/NKoNTylE1E — Daniel Miller (@DanielNMiller) June 16, 2026



Πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου SoFi, ένας αξιωματούχος από την εταιρεία ασφαλείας CSC δήλωσε στο The Athletic ότι είχε λάβει εντολή –και είχε με τη σειρά του καθοδηγήσει όλο το προσωπικό του– να μην επιτρέψει την είσοδο σε οπαδούς με σημαίες που έφεραν προεπαναστατικά ιρανικά σύμβολα.

Μάλιστα, έδειξε στο τηλέφωνό του, μέσα από μια μεγάλη ομαδική συνομιλία στο WhatsApp, πέντε συγκεκριμένες εικόνες που δεν επιτρέπονταν, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας με το λιοντάρι και τον ήλιο.

A moment of pride and honor as the flag of the Islamic Republic of Iran made its majestic entrance onto the world stage of the 2026 FIFA World Cup in the United States.#FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/AByYMKc7O6 — Iran in India (@Iran_in_India) June 16, 2026



Η αυστηρή τήρηση των μέτρων φάνηκε όταν μια ομάδα έξι οπαδών, που φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τυπωμένη την προεπαναστατική σημαία στο μπροστινό μέρος, ακινητοποιήθηκε από μια υπάλληλο ασφαλείας, η οποία κάλεσε τον επόπτη της.

Ο επόπτης ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος. Έπειτα από συζητήσεις, ζητήθηκε από τους οπαδούς είτε να καλύψουν τα μπλουζάκια τους με μπουφάν, είτε να τα βγάλουν και να τα φορέσουν ανάποδα.

Αφού το έκαναν, τους επιτράπηκε να εισέλθουν.

«Είναι το σύμβολο της καταπίεσης»

Ένας από αυτούς τους έξι φιλάθλους, ο Μεντί, δήλωσε στο The Athletic ότι φόρεσαν τα μπλουζάκια «επειδή αυτή είναι η αληθινή σημαία της πατρίδας μου».

Ένα ανήλικο αγόρια που ήταν μαζί του πρόσθεσε: «Σημαίνει ελευθερία».

Αντίθετα, ένας άλλος οπαδός, ο Έιντεν, ο οποίος ταξίδεψε με την ιρανική οικογένειά του από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και αρνήθηκε να δώσει το επίθετό του, ανέφερε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να περάσει στο γήπεδο μια προεπαναστατική σημαία.

Έχοντας τη σημαία στους ώμους του, ο Έιντεν δήλωσε: «Η σημαία που βάζει η FIFA δεν είναι η σημαία που αντιπροσωπεύει πραγματικά τον λαό. Είναι πραγματικά ένα σύμβολο καταπίεσης και της δολοφονίας τόσων πολλών ανθρώπων από τον Ιανουάριο, και ειλικρινά τα τελευταία 47 χρόνια. Θέλουμε να φέρουμε το δικό μας σύμβολο ελευθερίας και έκφρασης».

Με πληροφορίες από: The Athletic, Reuters