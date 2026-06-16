Μουντιάλ 2026: Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής – Πώς έχουν διαμορφωθεί, μέχρι στιγμής, οι όμιλοι

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Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε και στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, το οποίο διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η διοργάνωση έχει ήδη διαμορφώσει τα πρώτα δεδομένα στους ομίλους που έχουν μπει στη μάχη, ενώ απομένουν ακόμη οι αγώνες του 9ου, του 10ου, του 11ου και του 12ου ομίλου για να κλείσει οριστικά η πρώτη αγωνιστική.

Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα. Η συνδιοργανώτρια ομάδα πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς και έκανε σημαντικό βήμα στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Στον ίδιο όμιλο, η Νότια Κορέα άρχισε επίσης θετικά τη διοργάνωση, καθώς ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και νίκησε 2-1 την Τσεχία.

Στον 2ο όμιλο, ο Καναδάς και η Βοσνία έμειναν στο 1-1 και πήραν από έναν βαθμό. Το αποτέλεσμα κράτησε ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης από την πρώτη αγωνιστική.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Κατάρ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ελβετία, με αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να βρίσκονται στην ίδια βαθμολογική θέση μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας.

Στον 3ο όμιλο, η Σκωτία ανέβηκε στην κορυφή, καθώς νίκησε 1-0 την Αϊτή.

Στο άλλο παιχνίδι, η Βραζιλία και το Μαρόκο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και έχασαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν με νίκη τη διοργάνωση.

Στον 4ο όμιλο, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ άρχισαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ και πήραν προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης.

Στον 5ο όμιλο, η Γερμανία έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα, καθώς επικράτησε 7-1 του Κουρασάο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0 το Εκουαδόρ και ξεκίνησε επίσης με τρεις βαθμούς.

Στον 6ο όμιλο, η Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε αναμέτρηση με τέσσερα γκολ.

Η Σουηδία πήρε ευρεία νίκη με 5-1 απέναντι στην Τυνησία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική.

Στον 7ο όμιλο, το Βέλγιο και η Αίγυπτος έμειναν στο 1-1 στο «Λούμεν Φιλντ» του Σιάτλ. Ο Ασούρ άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, ενώ το αυτογκόλ του Χάνι στο 66ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλα 2-2. Οι Νεοζηλανδοί άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό, κόντρα στη ροή του αγώνα, με δυνατό βολέ του Τζαστ μετά από ασίστ του Γουντ. Το Ιράν απάντησε στο 32ο λεπτό, όταν ο Ρεζαϊάν ισοφάρισε σε 1-1 με τελείωμα με το εξωτερικό.

Η Νέα Ζηλανδία πήρε ξανά προβάδισμα στο 54ο λεπτό, όταν ο Τζαστ ολοκλήρωσε την αντεπίθεση και έκανε το 2-1. Το Ιράν ισοφάρισε στο 64ο λεπτό, καθώς ο Εζατολαχί σκόραρε με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στον 8ο όμιλο, η πρώτη αγωνιστική άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Η Ισπανία έχασε βαθμούς απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη αναδείχθηκαν ισόπαλες.

Μουντιάλ 2026: 1η αγωνιστική

1ος Όμιλος

11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0 12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

Βαθμολογία Τερμ. Β. Μεξικό 2-0 3 Νότια Κορέα 2-1 3 Νότια Αφρική 0-2 0 Τσεχία 1-2 0

2ος Όμιλος 12/6 Τορόντο Καναδάς – Βοσνία 1-1 13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ – Ελβετία 1-1 Βαθμολογία Τερμ. Β. Ελβετία 1-1 1 Βοσνία 1-1 1 Καναδάς 1-1 1 Κατάρ 1-1 1

3ος Όμιλος 14/6 Νέα Υόρκη Βραζιλία – Μαρόκο 1-1 14/6 Βοστώνη Αϊτή – Σκωτία 0-1 Βαθμολογία Τερμ. Β. Σκωτία 1-0 3 Βραζιλία 1-1 1 Μαρόκο 1-1 1 Αϊτή 0-1 0

4ος Όμιλος 13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1 14/6 Βανκούβερ Αυστραλία – Τουρκία 2-0 Βαθμολογία Τερμ. Β. ΗΠΑ 4-1 3 Αυστραλία 2-0 3 Τουρκία 0-2 0 Παραγουάη 1-4 0

5ος Όμιλος 14/6 Χιούστον Γερμανία – Κουρασάο 7-1 15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός 1-0 Βαθμολογία Τερμ. Β. Γερμανία 7-1 3 Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3 Κουρασάο 1-7 0 Ισημερινός 0-1 0

6ος Όμιλος 14/6 Ντάλας Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2 15/6 Μοντερέι Σουηδία – Τυνησία 5-1 Βαθμολογία Τερμ. Β. Σουηδία 5-1 3 Ολλανδία 2-2 1 Ιαπωνία 2-2 1 Τυνησία 1-5 0

7ος Όμιλος 15/6 Σιάτλ Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1 16/6 Λος Άντζελες Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2 Βαθμολογία Τερμ. Β. Ιράν 2-2 1 Νέα Ζηλανδία 2-2 1 Βέλγιο 1-1 1 Αίγυπτος 1-1 1

8ος Όμιλος 15/6 Ατλάντα Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 16/6 Μαϊάμι Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1 Βαθμολογία Τερμ. Β. Ουρουγουάη 1-1 1 Σαουδική Αραβία 1-1 1 Ισπανία 0-0 1 Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 1

9ος Όμιλος 16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία – Σενεγάλη 22:00 17/6 Βοστώνη Ιράκ – Νορβηγία 01:00

10ος Όμιλος 17/6 Κάνσας Αργεντινή – Αλγερία 04:00 17/6 Σαν Φρανσίσκο Αυστρία – Ιορδανία 07:00

11ος Όμιλος 17/6 Χιούστον Πορτογαλία – Κονγκό 20:00 18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 05:00