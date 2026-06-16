Λαμία: Κάθειρξη 15 ετών και 5 μηνών στον 35χρονο για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον Κώστα Σταυρογιάννη

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε σε κάθειρξη 15 ετών και 5 μηνών τον 35χρονο οδηγό που κατηγορήθηκε για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία στη Λαμία, τον Ιούνιο του 2025. Από τη μετωπική σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο αντιδήμαρχος Λαμιέων Κώστας Σταυρογιάννης, ενώ η σύζυγός του, Γιώτα Κουμπάρου, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 35χρονος αντιμετώπισε κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και τη βαριά σωματική βλάβη άλλου προσώπου, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Μετά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία και τις δύο διακοπές της συνεδρίασης, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τις ελαφρυντικές περιστάσεις. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία, ούτε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Επιπλέον, η έφεση δεν έλαβε αναστέλλουσα δύναμη, επίσης κατά πλειοψηφία. Έτσι, ο καταδικασθείς θα παραμείνει στη φυλακή, όπου ήδη βρισκόταν ως προσωρινά κρατούμενος.

Το κλίμα στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο κατά τις καταθέσεις της συζύγου και των παιδιών του αείμνηστου αντιδημάρχου. Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος δεν εξέφρασε ποτέ συγγνώμη και δεν έδειξε μεταμέλεια για το τραγικό περιστατικό. Η κόρη του Κώστα Σταυρογιάννη ανέφερε ότι το δυστύχημα δεν ήταν μοιραίο και υποστήριξε ότι ο 35χρονος επέλεξε συνειδητά να οδηγήσει υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Η Γιώτα Κουμπάρου περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και ανέφερε ότι είδε το άλλο όχημα να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό τους, χωρίς να υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Η ίδια νοσηλεύτηκε βαριά τραυματισμένη και πληροφορήθηκε τον θάνατο του συζύγου της δέκα ημέρες αργότερα.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Ο πατέρας του κατηγορουμένου εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα και εκτίμησε ότι ευθύνη φέρουν και οι δύο οδηγοί. Στην απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ στον γάμο όπου βρισκόταν νωρίτερα και υποστήριξε ότι είχε πιει μόνο δύο ποτά πριν επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και απέδωσε τα ευρήματα των εξετάσεων σε παλαιότερη χρήση. Παράλληλα, ανέφερε ότι λυπάται για το αποτέλεσμα του δυστυχήματος, επιμένοντας ότι μόνο οι πραγματογνώμονες μπορούν να αποφανθούν για το ποιος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025 στον Περιφερειακό του Προφήτη Ηλία, στη Λαμία. Το λευκό Renault, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο Κώστας Σταυρογιάννης, κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με τη Mercedes που οδηγούσε ο 35χρονος κατηγορούμενος.

Πίσω από το όχημα ακολουθούσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κυρίτσης, ο οποίος σταμάτησε άμεσα για να προσφέρει βοήθεια. Ωστόσο, για τον Κώστα Σταυρογιάννη ήταν ήδη αργά.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση έδωσε το γεγονός ότι ο αδελφός του θύματος, Δημήτρης Σταυρογιάννης, εκτελούσε εκείνο το βράδυ καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας στην Τροχαία Λαμίας.

Η Γιώτα Κουμπάρου νοσηλεύτηκε επί ημέρες στο Νοσοκομείο Λαμίας, αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στη συνέχεια σε απλό θάλαμο νοσηλείας. Ο οδηγός της Mercedes συνελήφθη και κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Ο Κώστας Σταυρογιάννης υπηρέτησε επί σειρά ετών την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων. Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων της περιοχής, συνεργάστηκε με διαφορετικές δημοτικές αρχές και άφησε έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: Lamia Report