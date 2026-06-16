Γιατρός προειδοποιεί: Αυτή η καθημερινή συνήθεια «μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια με το κάπνισμα»

Η πολύωρη παραμονή σε εσωτερικούς χώρους έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Roger Seheult, η αποφυγή του ηλιακού φωτός ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Επικαλούμενος ευρήματα μεγάλης σουηδικής μελέτης διάρκειας 20 ετών, ο ειδικός υποστηρίζει ότι η έλλειψη έκθεσης στον ήλιο μπορεί να επηρεάζει τη μακροζωία σε βαθμό που θυμίζει τις επιπτώσεις του καπνίσματος.

Η συνήθεια που μπορεί να βλάψει την υγεία, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Roger Seheult εξηγεί γιατί η αποφυγή του ηλιακού φωτός μπορεί να κρύβει κινδύνους αντίστοιχους με εκείνους του καπνίσματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να περνάμε πολύ χρόνο σε κλειστούς χώρους δεν κάνει καλό για πολλούς λόγους, αλλά μια επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα πράγματα ίσως είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζουμε.

Ο γιατρός, σε εμφάνισή του στο διάσημο podcast The Diary Of A CEO, αποκάλυψε τα ευρήματα μιας σουηδικής έρευνας. Η μελέτη παρακολούθησε 29.518 γυναίκες για διάστημα 20 ετών, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις συνήθειες έκθεσης στον ήλιο και τον κίνδυνο θνησιμότητας. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον χρόνο που περνούσαν στον ήλιο: χαμηλή, μέτρια ή υψηλή έκθεση. «Τις παρακολουθούσαν για 20 χρόνια, καταγράφοντας κάθε θάνατο καθώς και την αιτία του», εξήγησε ο Dr. Seheult.

Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι από τα ευρήματα: Όσες γυναίκες περνούσαν τον λιγότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες παθήσεις.

Περισσότερος χρόνος έξω, καλύτερη υγεία; Τι έδειξε μελέτη

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, σύμφωνα με τον Dr. Seheult, ήταν το εξής: «Οι γυναίκες στη Σουηδία που περνούσαν τον περισσότερο χρόνο έξω αλλά κάπνιζαν, είχαν το ίδιο προσδόκιμο ζωής με εκείνες που δεν έβγαιναν συχνά στον ήλιο και δεν κάπνιζαν. Οι δύο παράγοντες εξισορροπήθηκαν».

Ο ειδικός υγείας (πιστοποιημένος γιατρός Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Εντατικής Θεραπείας και Ιατρικής Ύπνου) έσπευσε να τονίσει ότι η έρευνα δείχνει συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη συνάφεια, ωστόσο τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ισχυρά.

Ο Dr. Seheult προειδοποιεί ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αποκοπεί από τη φύση. «Όλα γίνονται σε εσωτερικούς χώρους. Αποφεύγουμε το έξω. Αποφεύγουμε την παραμικρή δυσφορία, τις υψηλές ή τις χαμηλές θερμοκρασίες», αναφέρει. Ο ίδιος μοιράστηκε και τη δική του ρουτίνα: «Το μεσημέρι, προσπαθώ να βγαίνω έξω στον ήλιο όσο περισσότερο μπορώ, έστω για 15 λεπτά».

Ακόμα και αν ζείτε σε μια περιοχή με συννεφιασμένο κλίμα, ο λίγος χρόνος έξω είναι αρκετός. «Τα σύννεφα, επειδή αποτελούνται από μόρια νερού, απορροφούν μεγάλο μέρος του υπέρυθρου φωτός – που είναι ακριβώς το είδος του φωτός που χρειαζόμαστε. Ωστόσο, ακόμη και μια συννεφιασμένη μέρα, αν βγείτε έξω, θα λάβετε πολύ περισσότερο υπέρυθρο φως από ό,τι αν μένατε μέσα στο σπίτι», εξηγεί.

Πόση ώρα πρέπει να καθόμαστε στον ήλιο

Σύμφωνα με την Dr. Sonal Kumar για να επωφεληθούμε από τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου, 10 με 15 λεπτά έκθεσης χωρίς αντηλιακό την ημέρα είναι συνήθως αρκετά για τους περισσότερους. Για ανθρώπους με πιο σκούρο δέρμα: 25 με 40 λεπτά θεωρούνται ασφαλή.

Προσοχή: Ανεξάρτητα από τον χρόνο, η χρήση αντηλιακού παραμένει απαραίτητη για μεγαλύτερη έκθεση, καθώς ο υπερβολικός ήλιος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος και προκαλεί βλάβες στα μάτια.

«Οι επιπτώσεις του ήλιου διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όλοι μπορούν να πάθουν έγκαυμα. Ο κίνδυνος εξαρτάται από την ευαισθησία του δέρματός σας και τον δείκτη UV της ημέρας. Όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης UV, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος», καταλήγει η Dr. Kumar.