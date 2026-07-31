UEFA: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έφεραν 300 βαθμούς στην Ελλάδα – Μειώνεται η απόσταση από Πολωνία και Τσεχία

Θετικό αποδείχθηκε το ευρωπαϊκό βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, ενώ παράλληλα προσέφεραν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
Οι δύο επιτυχίες απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς στην Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA, με τη χώρα μας να παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, μειώνοντας την απόσταση από την 11η Πολωνία (42.825) και τη 10η Τσεχία (43.425), στη μάχη για καλύτερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία 47.175
10. Τσεχία 43.425
11. Πολωνία 42.825
12. Ελλάδα 41.112
13. Δανία 35.181
14. Νορβηγία 33.912