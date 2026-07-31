Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ. Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα, δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν οι «κατοχικές και λεηλατικές» αμερικανικές δυνάμεις από την περιοχή.

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Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.
  • Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.
  • Στόχος είναι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, τις οποίες οι Φρουροί χαρακτηρίζουν «κατοχικές και λεηλατικές».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων για στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στην αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.

Στην ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει «κατοχικές και λεηλατικές».

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