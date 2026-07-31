Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων για στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στην αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.

Στην ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου αποχωρήσουν από την περιοχή οι αμερικανικές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει «κατοχικές και λεηλατικές».