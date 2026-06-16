Μουντιάλ 2026: Ισόπαλο 2-2 το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι με την Νέα Ζηλανδία – Δείτε τα γκολ

Το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλα 2-2 στην πρώτη αγωνιστική του έβδομου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι με ρυθμό, ευκαιρίες και εναλλαγές στο σκορ. Ο Τζαστ σκόραρε δύο φορές για τους Νεοζηλανδούς, ενώ οι Ρεζαϊάν και Μοχέμπι απάντησαν για την ομάδα του Ταρέμι και κράτησαν ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης.

Το αποτέλεσμα διατήρησε και τις τέσσερις ομάδες του γκρουπ στον έναν βαθμό, με την πρόκριση να κρίνεται πλέον στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η ομάδα του Μπέιζελι προηγήθηκε δύο φορές, όμως δεν κατάφερε να πετύχει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Ιράν μπήκε καλύτερα στον αγώνα και είχε την κατοχή στα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ο Γουντ έδωσε την ασίστ στον Τζαστ, ο οποίος κοντρόλαρε τη μπάλα στον αέρα και εκτέλεσε με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή για το 0-1.

Λίγο αργότερα, ο επιθετικός της Νότιγχαμ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2, καθώς δεν βρήκε σωστά τη μπάλα από πολύ κοντινή απόσταση. Το Ιράν απάντησε στο 23ο λεπτό με τον Ταρέμι, ο οποίος κατέβασε τη μπάλα στον αιφνιδιασμό, διένυσε σχεδόν το μισό γήπεδο, αλλά έστειλε το σουτ του στο δοκάρι.

Μετά το cooling break του πρώτου ημιχρόνου, οι Ασιάτες ανέβασαν την πίεσή τους και άρχισαν να πατούν περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Ο Γκόντος έχασε σημαντική ευκαιρία σε κενή εστία, καθώς ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας είχε βγει εκτός θέσης. Στο 32ο λεπτό, ο Ρεζαϊάν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και ισοφάρισε σε 1-1, με κοντινό πλασέ με το εξωτερικό.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Νέα Ζηλανδία απείλησε με δύο σουτ του Γουντ, τα οποία δεν ανησύχησαν τον Κρόκομπ. Στον έξτρα χρόνο, ο Νεματί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως το γκολ ακυρώθηκε αμέσως για οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με αναγνωριστικό ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες προσπάθησαν να ελέγξουν το παιχνίδι. Στο 54ο λεπτό, ο Τζαστ και ο Γουντ συνεργάστηκαν ξανά με κοντινές πάσες, με τον επιθετικό της Μάδεργουελ να σκοράρει για δεύτερη φορά και να δίνει νέο προβάδισμα στη Νέα Ζηλανδία.

Το Ιράν αντέδρασε δέκα λεπτά αργότερα. Ο Μοχέμπι εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ρεζαϊάν και με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 στο 64ο λεπτό, δίνοντας ξανά ισορροπία στο παιχνίδι.

Ο ρυθμός ανέβηκε στο τελευταίο εικοσάλεπτο, όμως καμία ομάδα δεν δημιούργησε καθαρή ευκαιρία για το γκολ της νίκης. Το 2-2 έμεινε μέχρι το τέλος και άφησε ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

ΙΡΑΝ: Μπεϊρανβάντ, Ρεζαϊάν, Νεματί, Χαλιζαντέχ, Μοχαμαντί, Εζατολαχί, Γκόντος, Γιουσεφί (45′ Γκαγιεντί), Μονγκαλού (53′ Αλιπούρ), Μοχεμπί Ταρέμι

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Κρόκομπ, Πέιν, Μποξάλ, Σούρμαν, Κασάς, Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκχ, ΜακΚόουατ, Γουντ