Αττική: Σε πλήρη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – 53 υδροφόρες και 9 μηχανήματα στη μάχη με τις φλόγες

Σε πλήρη ενεργοποίηση παραμένει και σήμερα, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, σε όλη την περιφέρεια δεδομένου του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 5. Πέρα των δυνάμεων που επιχειρούν υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέτωπα της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής, δυνάμεις της παραμένουν σε ετοιμότητα σε διάφορα σημεία της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ενημέρωση του Κώστα Ζώμπου, εκπροσώπου Τύπου της Περιφ. Αττικης προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ: 36 υδροφόρες και 8 μηχανήματα έργου εκ των οποίων κάποιες υδροφορες επιχειρούν ήδη σε συμβάντα υπό εξέλιξη μικρής κλίμακας.

Στο Πόρτο Γερμενό επιχειρεί ένας ερπυστιοφόρος φορτωτής, 12 υδροφόρες και δύο λεωφορεία προκειμένου να απομακρύνουν κατοίκους και να παρεμβαίνουν σε μικροεστίες ανακόπτωντας τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που ευνοούνται από το ισχυρούς ανέμους.

Στην πυρκαγιά της Περιφερειακής στο Αιγάλεω παραμένουν 5 υδροφόρες.

Η συνολική συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή, αριθμεί σε 53 υδροφόρες, 9 μηχανήματα, έργου και δυο λεωφορεία. Πρόκειται για λεωφορεία, τα οποία γύρω στις 10.30, ενεργοποιήθηκαν για την απομάκρυνση κατοίκων και εργαζομένων περιοχών της Δ. Αττικής, τις οποίες απειλούσαν οι φλόγες.