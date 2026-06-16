Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Νεϊμάρ η Βραζιλία και στο παιχνίδι με την Αϊτή

Η Βραζιλία θα παραταχθεί χωρίς τον Νεϊμάρ και στον δεύτερο αγώνα της στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Αϊτή, καθώς ο αρχισκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας μετά την επιστροφή της «Σελεσάο» στο γήπεδο.

Ο σταρ της Σάντος συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη δεξιά γάμπα. Η αποκατάστασή του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ωστόσο ο παίκτης θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο, προκειμένου να επανενταχθεί πλήρως σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Νεϊμάρ δεν βγήκε σήμερα στο γήπεδο για να προπονηθεί, καθώς υποβλήθηκε σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Η αρχική εκτίμηση για αποθεραπεία τριών εβδομάδων εξακολουθεί να ισχύει, όμως ο παίκτης χρειάζεται ακόμη ένα μεταβατικό στάδιο φυσικής επανένταξης πριν ενσωματωθεί πλήρως στην αποστολή.

Η τεχνική ηγεσία της Βραζιλίας θέλει να αποφύγει κάθε ρίσκο νέου τραυματισμού. Για αυτόν τον λόγο, το πλάνο προβλέπει τη χρησιμοποίηση του Νεϊμάρ μόνο στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, ώστε ο παίκτης να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην κρίσιμη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Νεϊμάρ δεν θα αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση με την Αϊτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σκωτία παραμένει ανοιχτή μόνο ως ενδεχόμενο ανάγκης, εφόσον η τεχνική ηγεσία κρίνει ότι η παρουσία του είναι απολύτως απαραίτητη.

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