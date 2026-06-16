Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Νεϊμάρ η Βραζιλία και στο παιχνίδι με την Αϊτή

Η Βραζιλία θα παραταχθεί χωρίς τον Νεϊμάρ και στον δεύτερο αγώνα της στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Αϊτή, καθώς ο αρχισκόρερ της συνεχίζει την αποθεραπεία του από τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Η τεχνική ηγεσία σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει μόνο στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην κρίσιμη συνέχεια της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Νεϊμάρ, Neymar, Βραζιλία, Αποθεραπεία, Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βραζιλία θα παραταχθεί χωρίς τον Νεϊμάρ και στον δεύτερο αγώνα της στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Αϊτή.
  • Ο σταρ της Σάντος συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη δεξιά γάμπα. Η αποκατάστασή του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου.
  • Ο Νεϊμάρ δεν θα αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση με την Αϊτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου, με το πλάνο να προβλέπει τη χρησιμοποίησή του μόνο στη φάση των νοκ άουτ αγώνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Βραζιλία θα παραταχθεί χωρίς τον Νεϊμάρ και στον δεύτερο αγώνα της στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Αϊτή, καθώς ο αρχισκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας μετά την επιστροφή της «Σελεσάο» στο γήπεδο.

Ο σταρ της Σάντος συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη δεξιά γάμπα. Η αποκατάστασή του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ωστόσο ο παίκτης θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο, προκειμένου να επανενταχθεί πλήρως σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Νεϊμάρ δεν βγήκε σήμερα στο γήπεδο για να προπονηθεί, καθώς υποβλήθηκε σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Η αρχική εκτίμηση για αποθεραπεία τριών εβδομάδων εξακολουθεί να ισχύει, όμως ο παίκτης χρειάζεται ακόμη ένα μεταβατικό στάδιο φυσικής επανένταξης πριν ενσωματωθεί πλήρως στην αποστολή.

Η τεχνική ηγεσία της Βραζιλίας θέλει να αποφύγει κάθε ρίσκο νέου τραυματισμού. Για αυτόν τον λόγο, το πλάνο προβλέπει τη χρησιμοποίηση του Νεϊμάρ μόνο στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, ώστε ο παίκτης να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην κρίσιμη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Νεϊμάρ δεν θα αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση με την Αϊτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σκωτία παραμένει ανοιχτή μόνο ως ενδεχόμενο ανάγκης, εφόσον η τεχνική ηγεσία κρίνει ότι η παρουσία του είναι απολύτως απαραίτητη.

Focus Keyword: Νεϊμάρ

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