Μουντιάλ 2026: Τα highlights της ισοπαλίας της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δώνη με την Ουρουγουάη

Η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη στο «Μαϊάμι Στάντιουμ», στην πρεμιέρα της στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, και πήρε έναν σημαντικό βαθμό στη μάχη για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη ακολούθησε το παράδειγμα του Πράσινου Ακρωτηρίου, το οποίο είχε προηγουμένως κρατήσει την Ισπανία στο 0-0. Έτσι, ο 8ος όμιλος άρχισε με δύο αποτελέσματα που διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην πρώτη αγωνιστική.

Τα «Πράσινα Γεράκια» έδειξαν συνοχή και συγκέντρωση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η Σαουδική Αραβία διαχειρίστηκε την πίεση της Ουρουγουάης και πήρε έναν «χρυσό» βαθμό, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη συνέχεια του τουρνουά.