Μουντιάλ 2026: Οριστική απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική σημαία του Ιράν – Διαδηλώσεις έξω από το SoFi Stadium του Λος Άντζελες

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρεμιέρα του Ιράν στο Μουντιάλ 2026, καθώς μέλη της ιρανικής διασποράς πραγματοποίησαν διαδηλώσεις έξω από το SoFi Stadium, στο Λος Άντζελες, πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν δεκάδες σημαίες με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, το εθνικό σύμβολο που χρησιμοποιούσε το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την ανατροπή του Σάχη. Η συγκεκριμένη σημαία θεωρείται σύμβολο αντίθεσης προς το σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης και χρησιμοποιείται κυρίως από Ιρανούς της διασποράς.

Η ένταση γύρω από το ζήτημα αυξήθηκε μετά την απόφαση της FIFA να διατηρήσει την απαγόρευση της προεπαναστατικής σημαίας στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026. Σύμφωνα με το Athletic, η απόφαση επικυρώθηκε μετά από νέα εκδίκαση της υπόθεσης, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο δικαστής της υπόθεσης και η FIFA κινήθηκαν στην ίδια γραμμή και έκριναν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πολιτικό περιεχόμενο και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έθεσαν και ζήτημα ασφάλειας για τις κοινωνικές ομάδες που ενδέχεται να βρεθούν στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές του Σάχη υποστήριξαν ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός αποτελούν χώρο ελεύθερης έκφρασης και πεποιθήσεων και ότι κάθε άποψη πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Παρ’ όλα αυτά, η FIFA δεν άλλαξε τη στάση της και η απαγόρευση παρέμεινε σε ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα μπορεί να αποχωρήσει από το Μουντιάλ, σε περίπτωση που υπάρξουν αντικαθεστωτικά μηνύματα στο γήπεδο.

Η εθνική ομάδα του Ιράν συνεχίζει την παρουσία της στη διοργάνωση, με όλους τους αγώνες της να διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ζήτημα της προεπαναστατικής σημαίας παραμένει στο επίκεντρο των αντιδράσεων γύρω από τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.