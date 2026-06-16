Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάτω τα χέρια από την Κούβα, η Κουβανική επανάσταση απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος

«Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη και την προσφορά ενός από τους μεγάλους κομμουνιστές επαναστάτες του 20ου αιώνα. Τον Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, που φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του, καθώς και 10 χρόνια από την απώλειά του.

Το ΚΚΕ τιμά την μνήμη και την ιστορική προσφορά του Φιντέλ στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής, της διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους λαούς που αγωνίζονται, την συμβολή του στην προσπάθεια οικοδόμησης της νέας κοινωνίας, πάνω από όλα στην Κουβανική Επανάσταση. Την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο, που αποτέλεσε ένα από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα» ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε αποψινή του ομιλία στο Περιστέρι με θέμα «100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο – Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην Κούβα για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση, τον σοσιαλισμό».

«Η μακρά και μυθιστορηματική ζωή του ήταν μια ζωή δοσμένη στον λαϊκό επαναστατικό αγώνα του λαού της πατρίδας του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Φιντέλ Κάστρο, ως ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, ήταν κόκκινο πανί και συγκέντρωνε το μίσος των ιμπεριαλιστών, των εκμεταλλευτών και των αντικομμουνιστών όπου γης. Πάνω από 600 είναι οι καταγεγραμμένες απόπειρες δολοφονίας του από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και τα διάφορα κατακάθια της αντεπαναστατικής μαφίας του Μαϊάμι. Αυτούς δηλαδή που ο κουβανικός λαός αποκαλεί υποτιμητικά “γκουσάνος” δηλαδή “σκουλήκια”…

Αντίθετα, το πρόσωπο του Φιντέλ συγκέντρωνε την εκτίμηση και τον θαυμασμό εκατομμυρίων εργατών και λαϊκών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Έγινε σύμβολο αντίστασης και αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλισμό, για τον σοσιαλισμό» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η Κουβανική Επανάσταση, στην ιστορία και στους μεγάλους ηγέτες της οποίας αναφέρθηκε, απέδειξε ότι «ο ιμπεριαλισμός δεν είνα ανίκητος» προσθέτοντας «γι’ αυτό και η Κουβανική Επανάσταση βρήκε από την πρώτη στιγμή την αμέριστη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών, την στήριξη εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε καρφί στο μάτι των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των ΗΠΑ, που από την πρώτη στιγμή επιχείρησαν να την τσακίσουν».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ο λαός της Κούβας με την επανάστασή του είχε πρωτόγνωρες κατακτήσεις. Έκανε άλματα σε σχέση με την θέση του πριν, αλλά και σε σχέση με τις καπιταλιστικές χώρες της Λατινικής Αμερικής».

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ότι «η Κούβα ήταν πάντα παρούσα στο κάλεσμα του προλεταριακού διεθνισμού και της στήριξης των λαών που αγωνίζονταν».

«Η επέτειος της εκατονταετηρίδας του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη, σήμερα περισσότερο απ’ όσο ποτέ, να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους την διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Τώρα ειδικά, την ώρα που αμερικάνικος ιμπεριαλισμός ακονίζει τα μαχαίρια του και απειλεί να πνίξει τον λαό στο αίμα με μια στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Η Κούβα δεν είναι ένα “αποτυχημένο κράτος που περιμένει να διασωθεί”, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ και οι φίλοι του. Η Κούβα είναι ένας λαός -λαμπρός, επίμονος, γενναιόδωρος και ζωντανός- που αρνιέται να παραδοθεί εδώ και 70 σχεδόν χρόνια» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.

Εξέφρασε την αδιάκοπη διαχρονική αλληλεγγύη του ΚΚΕ στην Κούβα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στην Κουβανική Επανάσταση, «χωρίς να λογαριάζουμε κόπους και θυσίες» και πρόσθεσε:

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας στο πλάι του κουβανικού λαού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και απαιτούμε:

Να αρθούν όλα τα μέτρα του γενοκτονικού οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει!

Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στο Ραούλ Κάστρο.

Να αποχωρήσει εδώ και τώρα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ USS Nimitz από την Καραϊβική.

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των “κρατών χορηγών της τρομοκρατίας” που έχει στήσει το ΥΠ.ΕΞ των ΗΠΑ, για να επιβάλλει την οικονομική ασφυξία στο νησί της επανάστασης.

Να αρθούν όλες οι δόλιες κυρώσεις που βάζουν στο στόχαστρο θεσμούς και οργανώσεις της Κούβας, όπως το ICAP και άλλες, αλλά και την ηγεσία του ΚΚ Κούβας και της Κυβέρνησης.

Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα!

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού της Κούβας να υπερασπιστεί με όλους τους τρόπους τον δικό του δρόμο ανάπτυξης.

Απορρίπτουμε κάθε ξένη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «κρίσιμο ζήτημα τούτη την ώρα είναι να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε έναν λαό αγωνιστή που παλεύει με θεούς και δαίμονες και στέκεται όρθιος, όπως ο λαός της Κούβας! Κρίσιμο είναι να καταδικαστούν τα σχέδια των ΗΠΑ που προαναγγέλλουν -εκεί έχει φτάσει το θερμόμετρο των ανταγωνισμών- τον επόμενο πολεμικό τους στόχο. Και ο λαός μας πρέπει να ξέρει πως αυτοί που απειλούν και αποκλείουν την Κούβα, είναι οι ίδιοι στρατηγικοί σύμμαχοι της ελληνικής άρχουσας τάξης, της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κόμματων του συστήματος, παλιών και νέων».

«Όλοι τους περηφανεύονται για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ παρουσιάζοντάς τες κιόλας ως μέσο για την ασφάλεια της χώρας. Κρύβουν ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στην χώρα και τον λαό μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μάς χώνουν πιο βαθιά στην δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων» είπε προσθέτοντας ότι από αυτά τα κόμματα «ούτε φωνή, ούτε ακρόαση για τις απειλές και τον αποκλεισμό της Κούβας από τις ΗΠΑ».

«Αυτή η στάση τους δεν είναι τυχαία. Εδώ που τα λέμε ποιος να καταγγείλει τον αποκλεισμό της Κούβας; Ο Τσίπρας που τον τωρινό μαέστρο των απειλών και του αποκλεισμού της Κούβας, τον Τραμπ τον έλεγε διαβολικά καλό, ότι μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά είναι για το καλό μας; Ή μήπως άλλοι, όπως η κυρία Καρυστιανού που αρέσκεται σε ευχολόγια για “επί γης ειρήνη”, χωρίς να μας λέει ποιοι κάνουν τον πόλεμο και κυρίως για ποιανών τα συμφέροντα εμπλέκεται η χώρα μας σε αυτά τα νοσηρά σχέδια;» σημείωσε.

«Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στον λαό μας και το κίνημά του, τους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. Για να μην περάσουν οι προπαγανδιστικές γελοιότητες που επιστρατεύουν τα ιμπεριαλιστικά αμερικάνικα επιτελεία.

Γιατί εμείς δεσμεύσεις έχουμε απέναντι στον λαό μας, στους λαούς που δοκιμάζονται, στους μαχόμενους, περήφανους λαούς που με την δική τους δράση, έγιναν σύμβολο ασυμβίβαστης αντίστασης, όπως είναι ο λαός της Κούβας!

«”Επανάσταση σημαίνει να έχεις συναίσθηση της ιστορικής στιγμής. Ν’ αλλάξεις όλα όσα πρέπει ν’ αλλάξουν(…) Σημαίνει βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συνθλίψει τη δύναμη της αλήθειας και των ιδεών. Επανάσταση σημαίνει ενότητα, ανεξαρτησία, σημαίνει ν’ αγωνίζεσαι για τα όνειρά μας, της δικαιοσύνης για την Κούβα και ολόκληρο τον κόσμο”… Αυτά τα λόγια του Φιντέλ, θα μας συντροφεύουν για πάντα!

Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Οι λαοί θα νικήσουν! Venceremos! Hasta la victoria, siempre!» τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Δείτε το βίντεο με όλη την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα