Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή μία 21χρονη που είχε τσιμπηθεί από σφήκα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 21χρονη γυναίκα πέθανε τη Δευτέρα (15/06/2026) στην Εύβοια, αφού φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα.
  • Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Ψαχνών κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την 21χρονη.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση και κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μία 21χρονη γυναίκα πέθανε τη Δευτέρα (15/06/2026), αφού μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν από την κατάρρευσή της. Οι συγγενείς της μετέφεραν άμεσα την 21χρονη στο Κέντρο Υγείας, καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας ξεκίνησαν αμέσως πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης και εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την 21χρονη.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους συγγενείς της νεαρής γυναίκας, αλλά και στον χώρο του Κέντρου Υγείας. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Στη συνέχεια, η σορός της 21χρονης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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