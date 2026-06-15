ΗΠΑ: Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη τη Δευτέρα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους περίπου στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα (21:20 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες.

Στήλη καπνού πάνω από την περιοχή

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CNN διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής μετά τη συντριβή.

Η αεροπορική βάση Edwards επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ένα από τα πιο εμβληματικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ Το Boeing B-52 Stratofortress, το οποίο συνήθως επανδρώνεται από πενταμελές πλήρωμα, αποτελεί βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς που εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1955.

Σχεδιάστηκε για τη μεταφορά τόσο συμβατικών όσο και πυρηνικών όπλων και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις από τον Πόλεμο του Βιετνάμ έως πιο πρόσφατες αποστολές στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52H-BW Stratofortress heavy bomber, serial number 60-0061, assigned to the 93rd Bomb Squadron, crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base at 11:20 a.m. Unfortunately, all crew members lost their lives in the accident. They had no time… pic.twitter.com/fcE4lITbji — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 15, 2026

Η ιστορική βάση Edwards

Η αεροπορική βάση Edwards βρίσκεται περίπου 161 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις δοκιμών της αμερικανικής αεροπορίας.

Εκεί, το 1947, ο θρυλικός πιλότος Τσακ Γέγκερ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου.

Η συντριβή σημειώνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά από περιστατικό στη Βόρεια Ντακότα, όταν πιλότος επιβατικού αεροσκάφους πραγματοποίησε απότομο ελιγμό για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση στον αέρα με στρατιωτικό βομβαρδιστικό B-52 που βρισκόταν στην πορεία του.