Γυναικοκτονία στη Δράμα: Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε – Η προφητική ανάρτηση της 44χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στη Δράμα, όπου μία γυναίκα έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, που είναι αστυνομικός, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 44χρονη σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Δράμας σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για την ζωή της.

Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο παιδία του ζευγαριού πήρε τηλέφωνο στις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Λίγη ώρα αργότερα, ο 50χρονος αστυνομικός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Το ζευγάρι ήταν και οι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την αστυνομική οικογένεια όσο και την κοινωνία της Δράμας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Η προφητική ανάρτηση της 44χρονης

Σοκ προκαλεί μία ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία της από τον σύζυγο της.

Η 44χρονη έκανε repost μία ανάρτηση η οποία μεταξύ άλλων έλεγε: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».