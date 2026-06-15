Παγκράτι: Ληστεία σε οδηγό ταξί υπό την απειλή μαχαιριού – Του πήραν 500 ευρώ και το κινητό

Ένας οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Αιγάλεω, όταν δύο άτομα που επιβιβάστηκαν στο Παγκράτι τον απείλησαν με μαχαίρι. Οι δράστες αφαίρεσαν 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψή τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα ληστείας έπεσε οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/06/2026) στο Παγκράτι, όταν δύο άτομα επιβιβάστηκαν στο όχημά του.
  • Η διαδρομή προς το Αιγάλεω εξελίχθηκε σε ληστεία, με τον οδηγό να δέχεται απειλή με μαχαίρι στον λαιμό.
  • Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 500 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Θύμα ληστείας έπεσε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/06/2026), όταν δύο άτομα επιβιβάστηκαν στο όχημά του από την πλατεία Πλαστήρα, στο Παγκράτι, και του ζήτησαν να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν νεαρό άνδρα και μία γυναίκα να περπατούν στην περιοχή, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, λίγο πριν πλησιάσουν την πιάτσα των ταξί. Οι δύο επιβάτες μπήκαν στο όχημα και ζήτησαν από τον επαγγελματία οδηγό να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.

Όταν το ταξί έφτασε στο Αιγάλεω, η διαδρομή εξελίχθηκε σε ληστεία. Ο οδηγός, όπως περιέγραψε ο ίδιος, ένιωσε αρχικά κάποιον να του τραβάει τη μπλούζα. Όταν γύρισε το κεφάλι του, είδε ένα μαχαίρι στον λαιμό του.

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«Ήμουν ανυποψίαστος… Μόλις γύρισα, είδα το μαχαίρι στον λαιμό μου», δήλωσε ο οδηγός στο Mega.

Ο οδηγός προσπάθησε να αντιδράσει και να αφοπλίσει τον δράστη. Εκείνος, σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, έγινε πιο επιθετικός και τον απείλησε με τη φράση «θα σε σκοτώσω». Ο οδηγός, προκειμένου να προστατευτεί, έβγαλε τα χρήματα από την τσέπη του και τα παρέδωσε στους δύο δράστες.

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Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 500 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού. Στη συνέχεια, πέταξαν το κινητό σε κοντινό πάρκο, όπου εντοπίστηκε αργότερα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του θύματος, οι δύο δράστες φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο και σε άλλες περιπτώσεις, με παρόμοια διαδρομή και κατάληξη. Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό και συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

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