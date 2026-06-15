Τραγωδία στην Πάτρα – Πέθανε βρέφος 17 μηνών

Ένα βρέφος 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, έχοντας διακομιστεί με αναπνευστικά προβλήματα. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένονται από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις

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Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος 17 μηνών το Σάββατο το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
  • Το βρέφος είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
  • Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας μέχρι στιγμής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένονται από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος 17 μηνών το βράδυ του Σάββατου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, προκαλώντας βαρύ πένθος στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για ένα αγοράκι που είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Το βρέφος διέμενε με την μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

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