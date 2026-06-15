Τραγωδία στην Πάτρα – Πέθανε βρέφος 17 μηνών

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Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος 17 μηνών το βράδυ του Σάββατου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, προκαλώντας βαρύ πένθος στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για ένα αγοράκι που είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Το βρέφος διέμενε με την μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.