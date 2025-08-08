Ομόνοια: Αναζητείται οδηγός ταξί για ληστεία σε βάρος δύο Γάλλων πελατών του – Τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον έναν 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Οδηγός ταξί αναζητείται από την Αστυνομία, για ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε βάρος δύο πελατών του.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο Γάλλοι, ηλικίας 30 και 26 ετών, επιβιβάστηκαν στο ταξί από τον Πειραιά με προορισμό το κέντρο της Αθήνας.

Όταν, όμως, έφτασαν στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολάου στην περιοχή της Ομόνοιας, όπως κατήγγειλαν οι παθόντες, ο ταξιτζής τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και αφού τους άρπαξε τα χρήματα που είχαν πάνω τους, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

