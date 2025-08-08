Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 3 οικισμών 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 3 περιοχών για απομάκρυνση.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι» αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025