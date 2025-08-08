Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 3 οικισμών 

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 3 οικισμών 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 3 περιοχών για απομάκρυνση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι» αναφέρεται στο μήνυμα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

