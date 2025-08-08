Η πολυπόθητη επιτυχία φτάνει για 3 ζώδια – «Θα έρθετε αντιμέτωποι με μία αλήθεια που είχατε κρυμμένη εδώ και καιρό»

8 Αυγούστου: Η πολυπόθητη ευτυχία φτάνει στη ζωή τριών ζωδίων - η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή μας οδηγεί προς την αυθεντικότητα και την ευτυχία. Φωτογραφία: Freepik
Στις 8 Αυγούστου 2025, η πολυπόθητη επιτυχία φτάνει για 3 ζώδια κατά τη διάρκεια της αντίθετης διέλευσης της Σελήνης με τον Ερμή. Αυτή η ημέρα μας προκαλεί να εκφράσουμε την αλήθεια μας, κάτι που είναι πιο δύσκολο από όσο νομίζουμε.

Σίγουρα ξέρουμε πώς να μιλήσουμε, αλλά αυτό που λέμε είναι πραγματικά η αλήθεια ή απλά κάτι που πιστεύουμε ότι θα ευχαριστήσει τους άλλους και θα μας απαλλάξει από τις ανησυχίες τους;

Η Σελήνη αντίθετη με τον Ερμή αφορά στα παραπλανητικά λόγια.

Παρόλο που αυτό μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα θετικό, αυτό που θα συμβεί σήμερα, 8 Αυγούστου θα οδηγήσει 3 ζώδια να έρθουν αντιμέτωπα με μια αλήθεια που είχαν κρυμμένη για καιρό. Εάν πούμε κάτι που νιώθουμε ότι είναι ψευδές κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως, θα το αντιληφθούμε αμέσως. Αυτό θα μας οδηγήσει προς την αυθεντικότητα.

Και καθώς θα δούμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε προς την επιτυχία και την ευτυχία.

Η πολυπόθητη επιτυχία φτάνει για 3 ζώδια:

  • Λέων
  • Παρθένος
  • Τοξότης

Λέων

Η Σελήνη αντίθετη με τον Ερμή δεν είναι ακριβώς μία θετική και ζεστή διέλευση, αλλά εξυπηρετεί έναν σκοπό στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, Λέοντες. Αυτή η ημέρα θα σας βοηθήσει να κόψετε την αχρείαστη φλυαρία και να φτάσετε κατευθείαν στο ζουμί.

Η 8η Αυγούστου ήδη φαίνεται να είναι μια καλή ημέρα για εσάς, αλλά η δυναμική ενέργεια του Ερμή σας βοηθά να δείτε τα πράγματα καθαρά. Αυτό σχετίζεται επίσης με τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, θα μπορέσετε να δείτε πόση δύναμη πραγματικά έχετε και πώς αυτή η δύναμη εκδηλώνεται μέσα από τα λόγια σας.

Αυτό που θα πείτε κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως έχει σοβαρή επίδραση, οπότε επιλέξτε τα λόγια σας με σύνεση και να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι σας ακούν.

Παρθένος

Αγαπάτε να είστε πρακτικοί, και αυτό σας ταιριάζει πολύ, Παρθένοι, αλλά κάθε τόσο χρειάζεται να συνδεθείτε με τα συναισθήματά σας για να βρείτε την πραγματική ισορροπία. Στις 8 Αυγούστου, θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι εντάξει να επιτρέπετε στον εαυτό σας να νιώσει.

Ο Ερμής σας ενθαρρύνει να το κάνετε αυτό λίγο παραπάνω, και θα δείτε ότι ενώ η πρακτικότητα σας βοηθά να ολοκληρώνετε πράγματα, δεν σας φέρνει την χαρά που μυστικά επιθυμείτε. Αυτή η χαρά έρχεται μόνο όταν ανοίγεστε στα συναισθήματα.

Η επιτυχία σας έρχεται αυτή την ημέρα γιατί λέτε “ναι” στο να είστε ευάλωτοι και ανοιχτοί.

Οι κανόνες έχουν νόημα, αλλά δεν είναι το παν. Αυτή μπορεί να είναι μια ημέρα για να παραβείτε τους κανόνες, Παρθένοι, και περισσότερη δύναμη σε εσάς για το ότι ακολουθείτε την καρδιά σας!

Τοξότης

Αυτή η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή σας βοηθά να βρείτε τον ρυθμό σας, και σίγουρα φαίνεται πως είστε σε καλή πορεία το τελευταίο διάστημα.

Θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συνδεθείτε με τους άλλους κατά τη διάρκεια αυτής της διελεύσεως, κάτι που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

Όποτε νιώθετε ότι εργάζεστε με την αλήθεια, είστε σε θέση να κάνετε την καλύτερη δουλειά σας. Η επιτυχία για εσάς, Τοξότες, είναι να είστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και έντονα δημιουργικοί. Αναμένετε ότι αυτό θα συμβεί στις 8 Αυγούστου 2025.

