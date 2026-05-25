Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε οδηγό ταξί – Δέχτηκε επίθεση από 3 δράστες

Ληστεία σημειώθηκε την Κυριακή (24/5/2026), περίπου στις 11:10, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, με θύμα οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα επιβιβάστηκαν στο όχημα προσποιούμενα τους πελάτες. Λίγο αργότερα, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αρπάζοντας άγνωστο χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι τρεις άνδρες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό τους, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.